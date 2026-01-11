En la ruina: el reconocido actor que pasó de los millones a la cárcel por evasión de impuestos + Seguir en









La reconocida figura tuvo un serio problema que lo llevó a transitar una complicada etapa de su vida que parecía resuelta.

Esta importante personalidad tuvo serios problemas con la justicia. Freepik

La fama de Hollywood siempre suele asegurar millones de dólares en ganancia, pero para poder mantenerse con una fortuna, las estrellas deben asegurarse de gastar responsablemente. Hay varios casos de figuras muy populares que tiraron la chance de vivir bien por sus excesos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pero Wesley Snipes fue un poco más allá, decidió ignorar sus responsabilidades económicas, lo que derivó en un fuerte impacto en sus arcas. Hoy, lejos de tener la gran cantidad de dinero que consiguió con sus éxitos del cine, vive un presente más que complicado pese a que lo peor ya pasó.

Wesley Snapes New Line Cinema La estrella de la recordada película "Blade" tuvo serios problemas con la Justicia. New Line Cinema Cómo Wesley Snipes se convirtió en millonario Wesley Snipes comenzó su camino hacia la fama en 1985, cuando un agente lo descubrió durante una competición de artes marciales. Un año después debutó en el cine y participó en la serie "Miami Vice", mientras su talento en danza y artes marciales lo llevó a aparecer en el video musical de Michael Jackson "Bad". Estos primeros pasos fueron decisivos para construir una carrera sólida en Hollywood.

Su consolidación llegó con películas como "Major League", "New Jack City" y la saga "Blade", que le permitieron ganar decenas de millones de dólares. Su versatilidad frente a la cámara y su capacidad para interpretar desde capos de la droga hasta personajes extravagantes como drag queens lo posicionaron como uno de los actores más reconocidos de la década de 1990.

Además de sus ingresos por taquilla, Snipes recibió premios y reconocimientos que reforzaron su estatus de superestrella, incluyendo una estrella en el Paseo de la Fama y un doctorado honoris causa. Estos logros le aseguraron no solo fama, sino una gran fortuna que le permitió acceder a propiedades de lujo y contratos millonarios en Hollywood, consolidando su riqueza y prestigio.

No obstante, el éxito de Snipes también estuvo marcado por su carácter y decisiones personales. Su creciente ego lo llevó a conflictos con estudios cinematográficos y a adoptar creencias cuestionables sobre sus obligaciones fiscales, un error que transformó su ascenso millonario en un camino hacia la bancarrota. Bancarrota por burlar a Hacienda: qué pasó con el actor Los problemas de Wesley con el IRS comenzaron en 2006, cuando fue acusado de intentar evitar el pago de impuestos y presentar reembolsos falsos por 12 millones de dólares. Entre 1996 y 2004, había ganado aproximadamente 37.9 millones de dólares, pero no pagó impuestos durante esos años. Incluso adquirió una mansión de 5.6 millones de dólares en Nueva Jersey y dejó de pagar el impuesto predial, lo que lo obligó a venderla con pérdidas años más tarde. Su estrategia de defensa se basó en una teoría fiscal conocida como “Argumento 861”, que sostiene que ciertos ingresos no estarían sujetos a impuestos. La Corte no aceptó esta postura y Snipes fue declarado culpable de tres delitos menores por no presentar declaraciones de impuestos, recibiendo una sentencia de tres años de prisión y la obligación de pagar 17 millones de dólares en impuestos atrasados, intereses y multas. Tras salir de prisión, Wesley intentó una Oferta de Compromiso de 842 mil dólares para liquidar su deuda, que había crecido a 23.5 millones. El gobierno rechazó su propuesta, calculando que su “potencial de cobro razonable” era de más de 9.5 millones de dólares. Hasta el momento, no hay registros claros de si pagó esta deuda, y su situación financiera sigue siendo incierta.

Temas Millones