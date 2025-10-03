El rapero que confió en las criptomonedas hace más de una década y hoy disfruta de sus millones







Nas transformó su carrera más allá del rap: invirtió en criptomonedas cuando pocos confiaban y hoy suma millones con visión empresarial.

Nas convirtió una apuesta temprana en criptomonedas en millones, consolidando su figura como rapero, inversor y referente de la visión financiera. Depositphotos

El mundo de las criptomonedas transformó la vida de miles de inversores, pero pocos lo entendieron a tiempo. Entre ellos estuvo Nas, la leyenda del rap que convirtió su intuición en un golpe maestro que hoy le asegura millones y un lugar en el podio de los artistas más astutos de la industria.

Lejos de limitarse a los escenarios, el artista se animó a explorar Silicon Valley y abrió camino en proyectos que cambiaron su fortuna para siempre. Esta apuesta temprana lo colocó entre las figuras que vieron antes que nadie el poder de las monedas digitales.

Nas, la leyenda del rap El rapero Nas apostó por criptomonedas antes de que fueran tendencia y esa jugada lo llevó a acumular millones junto a otros negocios. Gentileza: The Medizine

La historia de Nas: de rapero a inversor en criptomonedas Nas, cuyo nombre real es Nasir Jones, inició su trayectoria como rapero con el icónico álbum Illmatic, considerado uno de los mejores de la historia del hip-hop. Sin embargo, su visión fue más allá de la música: decidió entrar en el mundo de las inversiones tecnológicas.

Con su firma QueensBridge Venture Partners, apostó por compañías emergentes como Lyft, Robinhood y Coinbase. Esta última lo conectó directamente con el universo de las criptomonedas, un sector que apenas despegaba y que él supo identificar como una revolución financiera en marcha.

El rapero contó en entrevistas que su inspiración llegó de la mano de Ben Horowitz y Chris Dixon, inversores de Andreessen Horowitz, quienes lo introdujeron en las oportunidades del Bitcoin. Desde entonces, se mostró convencido de que la moneda digital podría crecer tanto como lo hizo internet décadas atrás. Nas no solo compró Bitcoin, también lo guardó como un tesoro. Reconoció que el mercado era volátil, pero entendió que las barreras iniciales terminarían cayendo. Su estrategia de “guardar y esperar” resultó en una de las decisiones más rentables de su carrera. Cientos de millones: el patrimonio actual de Nas Hoy, el patrimonio de Nas se estima en 200 millones de dólares, impulsado tanto por sus discos de platino como por sus inversiones tecnológicas. Coinbase, Dropbox y Pluto TV figuran entre sus jugadas maestras que multiplicaron su capital. A esto se suma su participación en proyectos inmobiliarios y gastronómicos, además de un ambicioso plan junto a Resorts World New York City para levantar un casino de miles de millones en Queens. Todo confirma que Nas pasó de rapero a magnate global.

