Estrategias de cobertura en tiempos de crisis y por qué es importante educarse financieramente

Estamos transitando un año difícil en lo económico y en lo financiero, con incertidumbre típica de un año de elecciones presidenciales. No solamente vivimos la realidad argentina, sino que en esta oportunidad nos está afectando el contexto internacional, generando presión sobre las tasas de interés locales y la dificultad para sostener determinado nivel de reservas en dólares que necesita un país para respaldar la base monetaria y sostener el nivel de consumo para no entrar en una recesión.

Una crisis financiera no es lo mismo que una crisis económica. La financiera hace referencia a solo un sector de la economía y se originan por problemas asociados al “sistema financiero y monetario” de un país, entra en juego el riesgo de “solvencia” asociado con la imposibilidad de los bancos de devolver el dinero a sus ahorristas y sus efectos colaterales pueden ser realmente devastadores, como por ejemplo sucedió con Lehman Brothers en 2008 o la crisis argentina del 2001. En cambio, la económica afecta a todos los sectores de la economía y dado que “la economía se mueve por ciclos” siempre sabemos que después de una recesión va a venir un periodo de recuperación y crecimiento.

Como afecta el contexto internacional a los activos financieros locales

La política de la reserva federal de Estados Unidos ha sido en el último tiempo llevar la tasa de interés de los bonos del tesoro (la tasa libre de riesgo) en niveles cercanos al 4%, cuando la inflación en el país americano sigue siendo un problema que hace dos años por ejemplo no existía porque no tenían inflación.

El rendimiento de un activo financiero se compone de una tasa libre de riesgo más una prima por riesgo asumido. Esto quiere decir que si la tasa libre de riesgo sube, los inversores que deciden invertir en Argentina van a demandar una tasa de interés mayor, generando mayor costo financiero al país y haciendo que el riesgo país suba en consecuencia. En conclusión, la situación que atraviesa Estados Unidos con su inflación y la política monetaria llevada adelante por la Reserva Federal, impactan negativamente en Argentina.

Diversificación de portafolios

Nunca es recomendable y más en tiempos de crisis invertir todos los ahorros en una misma empresa o en un mismo proyecto de inversión. Toca diversificar como estrategia para minimizar el riesgo al mínimo y también es parte de la estrategia de cobertura. Cuando nos toca evaluar el rendimiento financiero de una inversión, no debemos olvidarnos del poder adquisitivo del capital por más que la tasa de interés real en moneda local sea positiva, porque el capital se puede depreciar mucho en los próximos 12 meses y esa perdida de capital no se recupera tan fácilmente.

Para diversificar portafolios, mi recomendación es mantener al menos un 80% en diferentes instrumentos en dólares (dólar financiero, ON, invertir en el campo argentino, entre otras) y el 20% apostar al “carry trade”. A la hora de hablar de plazos, dólares a largo plazo siempre vas a terminar ganando muy buenos retornos, pero pesos lo mejor es ir de a 30 días. Si tenes que elegir entre Plazo Fijo Tradicional y Plazo Fijo UVA, hoy más que nunca el “tradicional” a tasa fija, porque podes ir recalculando tu decisión en menos tiempo y no atarte a un contrato de 90 días como es el PF UVA y asumir una tasa de inflación que tiene mucha volatilidad. Las tasas del PF tradicional están en sus máximos y es probable que sigan subiendo por la presión inflacionaria y demandas de dólares por cobertura.

Importancia de educarse financieramente

La educación financiera es el conjunto de conocimientos y habilidades que podemos adquirir para tomar nuestras mejores decisiones de inversión y financiamiento y para concientizarnos de que no podemos gastar más dinero del que nos ingresa. Mi recomendación, es invertir en educación financiera desde que somos pequeños y no esperar a ser grande para aprender y después equivocarse financieramente por no haber aprendido de chico los principales conceptos de la educación financiera.

Hasta la adolescencia los padres pueden ir enseñándoles a sus hijos lo que significa tener dinero y como se gana el dinero. Cuando esos jóvenes ya transitan por el colegio secundario y se acerca el final de la cursada, es el momento para empezar a tomar cursos de finanzas personales y encarar el inicio de una carrera universitaria y los primeros empleos, con algun conocimiento previo. Después va sumando la experiencia e ir transitando por los diferentes ciclos económicos, donde siempre uno puede aprender de sus errores y corregirlos para el futuro.

Hay muchas personas hoy que se dedican a la educación financiera para concientizar a la población en cómo gestionar el dinero que uno se gana trabajando de la mejor manera posible.

Consultor en Economía y Finanzas (@omar_de_lucca).