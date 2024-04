Federico Arslanian, CEO de Landmark: "El sector retail muestra signos de recuperación concretos"

Federico Arslanian: El sector tuvo dos primeros meses flojos en este año, comenzando a mostrar en marzo signos de recuperación tibios, pero concretos.

P.: ¿Cómo está impactando la actual coyuntura en el rubro interiorismo, decoración?

F.A.: Más allá de la coyuntura, en nuestro rubro (y en cualquier otro) impacta más la existencia de un rumbo concreto; ya que pueden moverse las variables en forma positiva o negativa, pero el viaje es largo y la certidumbre en el camino resulta ser lo esencial. Siguiendo el razonamiento, avizoramos claridad de lo que persigue la nueva conducción del Estado y, mientras continúen siendo fieles a las políticas trazadas, la coyuntura pasa a un segundo plano. Podemos navegar aguas turbulentas como las actuales, y peores aún, si tenemos la certeza de que llegaremos a tierra firme.

P.: ¿Qué variables económicas afectan a su actividad? ¿Cómo cree que cada una de ellas se comportará en los próximos meses?

F.A.: No estamos exentos a las variables macro y micro que hacen a la toma de decisiones de un potencial consumidor. En momentos en los que la torta puede achicarse, o bien el consumo puede posponerse, nuestro desafío como compañía, como marca, como propuesta de valor es ser cada día mejores y más competitivos. Nuestro compromiso es ofrecer al mercado una propuesta que mejora día a día, solo así ganamos share a nuestros competidores y nos preparamos cara capturar el mayor volumen cuando las variables comiencen el camino ascendente de la tan esperada V o U y la torta del sector vuelva a crecer.

P.: ¿Qué dificultades tienen para desarrollar la actividad?

F.A.: El principal obstáculo para cualquier negocio es la incertidumbre y la imposibilidad de proyectar a futuro, basándonos en reglas concretas y previsibles. Hoy percibimos un esfuerzo para clarificar dichos parámetros, dejando que la libre competencia defina a vencedores y vencidos. Es lo que llaman el libre mercado, que finalmente es cada potencial consumidor que toma la decisión de adquirir un producto que paga con el fruto de su tiempo invertido. Estoy al mando de una compañía y, mientras más complejo sea el entorno, mejor para quienes estén adaptados, preparados y dispuestos a correr riesgos.

P.: ¿Qué sugerencias o pedidos le haría al Gobierno? ¿Qué políticas deberían implementarse desde el Estado para revitalizar su sector?

F.A.: Al gobierno le pediría mantener una línea, no moverse del plan, y no embarcarse en batallas simbólicas, ya que los problemas que enfrenta el país son prácticos, y requieren soluciones acordes. En cuanto a qué revitalizaría el sector: No considero que sea momento de pensar en sectores. Cada empresario debe dar un paso al costado en sus intereses sectoriales y particulares y pensar en el bien común. Ya no nos queda más tiempo. No podemos seguir dando ventaja frente a nuestros competidores globales.

Como sostiene Jorge Bustamante en su Libro “La República Corporativa”, que llamo a leerlo, ya que está más vigente que nunca ahora en épocas de hablar de castas, de privilegios y de sectores y actores que han conseguido saltear a la libre competencia. Han obtenido privilegios que al final del día convierten a sus productos en bienes que nos cuestan más a los argentinos, o en bienes no competitivos para ser exportables o, peor aún, en bienes subvencionados por los sectores más necesitados en pos del consumo de sectores acomodados.

Estamos en un cisma, en donde se define el camino de nuestro país. Todos quienes tenemos funciones dirigenciales, tanto en el sector público como en el privado, debemos ser conscientes del momento histórico que transitamos. Hay que estar a la altura y ser protagonistas, como quizás nunca lo hayamos sido. El nuevo paradigma que demanda la sociedad no se limita exclusivamente a la clase política.

P.: ¿Cómo es la actividad que desarrollan en el exterior? ¿Qué ventajas y desventajas encontraron, comparativamente respecto de Argentina?

F.A.: Comenzamos el plan de expansión por México hace ya 18 meses y, desde todo punto de vista, fue híper sencillo. Sobre todo, en comparación a la coyuntura planteada por el gobierno anterior, en donde no existió un presidente en pleno control del ejecutivo y ni siquiera existieron políticas públicas claras; en donde los ministros no eran ministros y cada quien atendía su juego, delimitado por rencillas partidarias y problemas judiciales, de espaldas a las necesidades de la población.

Volviendo a la consulta, los resultados fueron muy alentadores. La capacidad de nuestra gente puesta a competir en el extranjero, hace diferencias. Actualmente, la compañía número uno de venta de alfombras y decoración de Estados Unidos nos vino a buscar a nosotros para que seamos sus representantes y desarrollemos el negocio en México, luego de ver nuestra performance. Estoy viajando la próxima semana a cerrar ese deal a Ciudad de México.

P.: Marcas de lujo como Tesla están desarrollándose en el rubro vivienda, con hogares tipo cápsulas. ¿Cómo ven desde Landmark esa línea de producto? ¿Sería viable en Argentina?

F.A.: Conocemos el producto, hay varios desarrollos en China al respecto y es algo que va a imponerse en un mediano plazo sin lugar a dudas. Necesita tener escala para que los precios sean competitivos a nivel global. Las viviendas cápsulas no viajan en contenedor estándar y el costo del transporte influye considerablemente en el precio final. Estamos estudiando en conjunto con partners de Brasil el desarrollo de una potencial fábrica en el Mercosur, que podría fabricar para toda la región a costos convenientes, desarrollando productos de lujo como los de Tesla y también viviendas cápsula de gama de entrada que podrían suplir rápidamente el déficit habitacional de las grandes urbes de nuestro país a un bajo costo y una gran velocidad.