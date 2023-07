Flavia Royón: "Las propuestas de Larreta y Morales en materia energética son vacías de contenido"

La secretaria de Energía de la Nación Flavia Royón participó en una nueva edición del ciclo Ámbito Debate . En una entrevista con el director periodístico de Ámbito Julián Guarino, la funcionaria abordó diversos aspectos de un sector clave para la economía argentina. El boom productivo de Vaca Muerta, las obras realizadas, el perfil exportador y el impulso a las energías renovables, fueron algunos de los temas mencionados. También se refirió a las propuestas de campaña en materia energética del precandidato Horacio Rodríguez Larreta, sobre las que señaló: “ No hay cuestiones nuevas, son propuestas vacías de contenido”.

Recién llegada de la India, donde participó de una reunión pro el G20, Royón señaló que en el encuentro “se habló de la transición energética”. “Argentina tiene una posición muy clara con este aspecto y el proceso que ya encaramos. De hecho, la semana pasada la Secretaría publicó el plan: para nosotros no va a ser un modelo importado. La transición energética tiene que ser hecha con los recursos y las capacidades que tiene nuestro país . Tiene que ser inclusiva, justa, que traiga desarrollo tecnológico y con las capacidades macroeconómicas que tiene el país. La transición energética tiene que ser asequible, no tiene que implicar que nuestra población afronte costos más altos de la energía”, subrayó.

Al hacer foco en los distintos modelos de los países para afrontar la transición energética, Royón especificó: “Hay países que no permiten nuevas explotaciones ni de gas ni petróleo. En Argentina tenemos que financiar la transición energética. Y una de las barreras que tenemos justamente es el financiamiento. Por eso, las grandes economías tienen que financiar la transición en el sur global. Este financiamiento tiene que llegar en apoyo tanto al sector privado como al sector público”.

Gasoducto: la licitación del reversal del Norte

Con la producción en niveles récord, la infraestructura en transporte es vital para sostener el crecimiento y tornar la balanza energética superavitaria. El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) y el reversal del Norte son claves: “La licitación del reversal del norte está por hacerse entre el viernes y el lunes. Es prioritaria. Hay que invertir el sentido del flujo para no importar más gas de Bolivia. Argentina, con el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, con la reversión y el segundo tramo, va a tener una independencia energética. Y eso es una hoja de ruta que se ha ido dando, desde el desarrollo de Vaca Muerta, la inversión en infraestructura. Tenemos el gas garantizado para el mercado interno”.

Además, sostuvo que “el proyecto de ley de GNL va a permitir que nuestro gas sea exportado al mundo, tiene la posibilidad de generar miles de puestos de trabajo y una nueva industria”. “Los récords de producción muestran el potencial de los recursos naturales que hay en Argentina y también la línea y la visión de la política energética. Y lo que contribuye el sector a la estabilidad de la Argentina, porque genera divisas y vamos a pasar de tener una balanza negativa de u$s4.600 millones, a estar en equilibrio este año y que el año que viene seguramente va a ser positiva”.

En ese sentido, Royón hizo mención a la posibilidad de exportar, a través de Bolivia, gas a Brasil y Chile. “Conversamos con Bolivia sobre el saldo exportable de la reversión del gasoducto del norte, que en principio está pensado en el mercado interno. Si hay excedente, se puede pensar en exportar al norte de Chile o Brasil. Hoy la producción de Bolivia está en declino, así que también ven en Vaca Muerta una oportunidad”.

Al analizar los plazos, la secretaria de Energía señaló: “El año que viene vamos a seguir comprando gas a Bolivia. Tenemos un contrato con Bolivia y lo que pedimos es no ir a un formato interrumpible en 2024, sino dejar un formato firme. Pero claramente hacia 2025 y 2026, va a empezar a haber dificultades. Por eso es urgente la reversión, poder llegar con el gas de Vaca Muerta al norte argentino. Porque además el sector minero en el norte necesita energía y necesita gas. La infraestructura no se hace de un día para otro y por eso hay que hacerlo con previsibilidad.

En tanto, sobre el segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, la funcionaria dijo que hay conversaciones “con diversas fuentes de financiamiento”. “La indicación del ministro Sergio Massa es licitarlo antes de septiembre. Con la experiencia que hubo en el primer tramo, trataremos de terminar la reversión antes del invierno del año que viene. Y el segundo tramo dejarlo licitado, porque es muy necesario, para que pueda haber un saldo de producción mayor. El segundo tramo habilita una producción de 40 millones de m3. No estamos pensando en un calendario electoral, sino en términos de gestión. El segundo tramo es necesario para Argentina, para que pueda crecer. Por eso pensamos en dejar la licitación para septiembre con financiamiento”.

En ese sentido, Royón también hizo referencia a las propuestas en materia energética esgrimidas días atrás por el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta y su compañero de fórmula Gerardo Morales. “Por lo que he escuchado, no hay cuestiones nuevas. Son propuestas que no tienen una novedad con respecto a la agenda que estamos llevando adelante. Son propuestas vacías de contenido”, resaltó la funcionaria.

Y enumeró algunas de las obras o proyectos llevados a cabo desde que Sergio Massa asumió como ministro de Economía: “Entre las obras que retomamos, volvimos a poner en marcha, se van a terminar y dejamos en marcha, incorporamos casi 5000 km de líneas de alta tensión. Además, en materia de hidrocarburos, tenemos récord de producción; se le suma a la puesta en marcha del Plan Gas, la construcción del gasoducto”.

“Tenemos un plan que está disponible, que está publicado, donde se explica el rol del gas, el rol del offshore. Los hidrocarburos tienen que financiar nuestra transición. Ahí explicamos nuestros objetivos y cómo está ordenada la gestión que venimos haciendo con esa mirada. Nosotros hablamos desde la gestión y las cosas concretas. Implementamos exitosamente la segmentación de subsidios. Nosotros no planteamos la eliminación de subsidios, el Estado va a seguir acompañando a los sectores de menores ingresos y la clase media. El Estado tiene que estar y acompañar. Y este desarrollo en el sector de la energía es por una política del Estado presente”, resaltó.

“La propuesta en materia energética de Larreta y Morales es una agenda que ya estamos llevando. Nosotros vamos a la acción, con cuestiones concretas. La política es la mejor campaña. En materia energética, nuestras propuestas están reflejadas en obras concretas que le están cambiando la vida a la gente”, agregó Royón.

En tanto, al referirse a las propuestas en materia energética de la precandidata a presidente Patricia Bullrich, señaló: “Lo que escuché es sobre subsidios. Pero ahí nos diferenciamos. La segmentación fue implementada de manera exitosa. La industria está pagando el costo pleno y nosotros vamos a seguir acompañando a los sectores de bajos recursos, la clase media y las pymes. Este año fue de transición, el último que necesitamos compras de GNL. Pero para el año que viene, quedará la infraestructura hecha”.