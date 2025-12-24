Fue parte de un icónico grupo y ganó millones, pero perdió toda su fortuna: la historia de Kerry Katona + Seguir en









Cuando parecía que su fama y su fortuna se desvanecían para siempre, encontró una segunda oportunidad.

Después de alcanzar la fama y los millones, casi queda en la ruina y se recuperó con su OnlyFans. Imagen: The Observer

Kerry Katona es una cantante y personalidad mediática inglesa que saltó a la fama a finales de los 90 como integrante original del grupo pop Atomic Kitten. La banda alcanzó popularidad internacional con varios sencillos exitosos, recaudó millones y se convirtió en un fenómeno dentro del pop británico, lo que colocó a Katona en el centro de la escena musical y del entretenimiento.

Con el tiempo, también se destacó por su presencia en televisión, participando y protagonizando numerosos realities y programas que la consolidaron como una figura pública controvertida y seguida por la prensa. Además de su trabajo en TV y entretenimiento, su vida privada y sus finanzas han sido temas recurrentes en los medios, marcando una trayectoria tan pública como turbulenta.

Atomic Kitten Atomic Kitten fue la banda que llevo a Kerry al estrellato. Imagen: Heat World De la cima a la ruina: cómo Katona terminó en la quiebra Katona comenzó su carrera en Atomic Kitten a finales de los años 90, cuando el grupo firmó con un sello discográfico y logró éxitos importantes en el Reino Unido y otros países. Su participación en la banda le abrió puertas en la industria del entretenimiento y le permitió acumular ingresos significativos a una edad temprana, tanto por giras como por ventas de discos y promoción mediática.

Tras dejar Atomic Kitten por primera vez en 2001, Katona continuó su carrera en televisión y realities, lo que le aseguró contratos lucrativos y presencia constante en los medios. Su popularidad le permitió diversificar sus ingresos con numerosas apariciones y proyectos, consolidando una imagen de celebridad capaz de generar rentas más allá de la música.

Sin embargo, a pesar de esos ingresos, sus finanzas personales comenzaron a deteriorarse. En 2008 se declaró en bancarrota tras no poder hacer frente a un elevado impuesto adeudado, y perdió propiedades valiosas incluyendo una casa de más de un millón de libras. Posteriormente volvió a enfrentarse a una segunda bancarrota en 2013, reflejo de una combinación de deudas, mala gestión financiera y dificultades personales.

Estas quiebras marcaron un cambio radical en su situación económica: de contar con grandes ingresos y un estilo de vida acomodado, Katona pasó a lidiar con insolvencia y la necesidad de reconstruir su carrera y sus finanzas prácticamente desde cero. Una recuperación de millones con Only Fans: el regreso de la famosa Después de atravesar sus peores momentos financieros, Katona encontró una nueva fuente de ingresos al unirse a OnlyFans, la plataforma de suscripción. Allí comenzó a ofrecer contenido exclusivo para sus seguidores, lo que rápidamente le generó ingresos constantes. La ex cantante de Atomic Kitten ha declarado que su cuenta en OnlyFans la hizo millonaria de nuevo, al cobrar a suscriptores una tarifa mensual por acceder a sus publicaciones, lo que le ha permitido recuperar estabilidad económica. Con estos ingresos pudo comprar una casa, un automóvil de lujo como un Lamborghini y costear la educación privada de sus hijos, además de iniciar otros emprendimientos como una boutique de ropa y una aplicación de citas. Gracias a su éxito en OnlyFans, Katona logró transformar una etapa de dificultades financieras en una oportunidad de reemprender su carrera y consolidar una base económica sólida, demostrando un giro significativo desde sus épocas de quiebra hasta convertirse en una figura rentable en las redes y el entretenimiento digital.

