El invento creado por una niña de 11 años que ayudará a millones de personas con dislexia

Debido a su problema, esta jovencita tuvo una idea que será capaz de ayudar a muchos que padecen de esta afección.

Este ingenioso aparato será ideal para poder ayudar a muchos que sufren de este problema.

No hay edad para llevar adelante grandes iniciativas. Desde muy pequeños, muchos niños han demostrado tener el talento para crear soluciones que hoy son de suma importancia para la salud de millones de personas . Así lo hizo esta nena del Reino Unido, quien, ante una dificultad que se le presentaba, encontró una respuesta innovadora que podría ayudar a muchos.

Millie Childs quizá no sea una figura conocida a nivel mundial, pero logró desarrollar una solución concreta a un problema que afecta a jóvenes y adultos en todo el planeta: la dislexia.

El invento fue creado por Millie Childs , una estudiante de 11 años de Salford, en el Reino Unido, quien diseñó unas gafas con lentes de colores intercambiables y ajustables . El objetivo es reducir el estrés visual que muchas personas con dislexia experimentan al leer, una de las barreras más frecuentes asociadas a este trastorno del neurodesarrollo.

Las gafas, llamadas Rainbow Glasses , permiten modificar el color de las lentes para adaptarlas a cada lector. Durante el desarrollo del prototipo, ingenieros de la empresa Thales UK trabajaron en distintas soluciones técnicas, entre ellas un sistema de LED integrados en la montura que permite cambiar el color de la lente entre rojo, verde y azul, según las necesidades del usuario.

También se evaluaron alternativas como lentes electrocrómicas o cristales tintados intercambiables de forma manual. Cada opción fue pensada para ofrecer personalización sin comprometer la salud visual, un punto clave del proyecto, ya que el uso prolongado debía evitar la fatiga ocular y garantizar comodidad durante la lectura.

El invento fue premiado en el concurso nacional The Primary Engineer Leaders Award, lo que permitió que la idea pasara del papel a un modelo real y despertara el interés de instituciones educativas y del sistema de salud británico.

Ayudar a millones: el objetivo de la pequeña creadora

La motivación detrás del proyecto tiene un origen directo. Millie Childs convive con dislexia y explicó que su idea nació al identificar qué aspectos de la lectura le resultaban más difíciles en el aula. A partir de esa experiencia personal, pensó una solución orientada especialmente a otros niños que atraviesan la misma situación.

El impacto potencial del invento es significativo, ya que la dislexia afecta a entre el 5 y el 10 por ciento de la población mundial. Las dificultades para leer con fluidez no solo inciden en el rendimiento escolar, sino también en la confianza y el bienestar emocional de quienes la padecen.