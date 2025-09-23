Fue una de las primeras empleadas de Google y clave en el éxito de Youtube: la historia de Susan Wojcicki

La mujer generó millones para la empresa tecnológica y dominó las visualizaciones con la compra del buscador de videos.

Fue clave para que Google creciera y con sus decisiones, logró generar miles de millones a la empresa.

Ingresar al mundo de la tecnología y facturar millones no es para muchos, y sobre todo en un área dónde las mujeres han tenido que esforzarse el doble o triple que los hombres para que sus trabajos sean respetados. Pocas han roto el molde en el pasado, pero han servido de ejemplo para generaciones futuras.

Por ese motivo, es innegable el legado que ha logrado dejar Susan Wojcicki . En un rubro dominado por los masculinos, logró sobreponerse a todos los obstáculos posibles y dejar un camino mucho más ameno para futuras colegas, que la recordarán por siempre gracias a sus aportes al área.

Susan Wojcicki nació en 1968 en Santa Clara, California, hija de una educadora y un profesor de Stanford. A los 11 años vendía cuerdas especializadas en Palo Alto, mostrando su instinto emprendedor. Se graduó en Harvard en 1990 , obtuvo un máster en economía en UC Santa Cruz en 1993 y una maestría en administración en UCLA en 1998. Antes de Google , trabajó en Intel y Bain & Company , perfeccionando sus habilidades en marketing.

En 1998, alquiló su garaje en Menlo Park a Larry Page y Sergey Brin por 1700 dólares mensuales, la primera oficina de Google. En 1999, se unió como la empleada número 16 y primera gerente de marketing , diseñando campañas virales, creando los primeros dibujos animados de Google y colaborando en el diseño del logo con Ruth Kedar.

En 2003, lideró AdSense, ganando un premio de los fundadores de Google por generar ingresos publicitarios masivos. Como vicepresidenta senior de publicidad, gestionó sistemas de anuncios y analíticas. En 2006, impulsó la compra de YouTube por 1.6 mil millones de dólares y, en 2007, la de DoubleClick por 3.1 mil millones, consolidando la publicidad digital de Google.

Nombrada CEO de YouTube en 2014, lo lideró hasta 2023, alcanzando 2 mil millones de usuarios mensuales y mil millones de horas diarias de visualización. Lanzó YouTube Premium, YouTube TV, fortaleció políticas contra el odio y elevó la representación femenina del 24% al 30%.

Cientos de millones: el patrimonio de Susan Wojcicki

Al momento de su fallecimiento el 9 de agosto de 2024, el patrimonio de Susan Wojcicki se estimaba en 700 millones de dólares, según medios especializados, ubicándola entre las ejecutivas más ricas de Silicon Valley. Su riqueza provino de acciones de Google y bonos ejecutivos acumulados durante 25 años, impulsados por YouTube y DoubleClick.

Wojcicki destinó su fortuna a filantropía y familia. Con su esposo Dennis Troper, donó más de 160 millones desde 2016 a la Troper Wojcicki Foundation para educación y salud. Poseía propiedades en California y participaba en juntas como Salesforce y Room to Read, dejando un impacto más allá de la tecnología.