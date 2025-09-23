Emmanuel Macron quedó detenido por un operativo de seguridad de Donald Trump: "Todo está bloqueado por tu culpa"







El despliegue de seguridad por el paso de la comitiva del presidente de EEUU obligó a la policía a bloquear varias calles, lo que dejó detenido el vehículo oficial del mandatario europeo.

Macron vivió un insólito momento en su llegada a Nueva York

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, atravesó una situación inesperada en Nueva York, tras participar de actividades en la sede de Naciones Unidas.

De acuerdo con medios locales, Macron se comunicó directamente con el expresidente estadounidense y, en tono de broma, le dijo: “Imagínate, estoy esperando en la calle ahora mismo porque todo está bloqueado por tu culpa”.

Tal como se viralizó en redes sociales, la secuencia fue grabada por testigos a pie y personal de seguridad, quienes registraron a Macron interactuando con la policía y transeúntes, entre risas y algunos comentarios descontracturados.

La reapertura parcial de la zona permitió que únicamente los peatones pudieran circular, motivo por el cual Macron decidió continuar su trayecto caminando hacia la embajada de Francia. Durante el recorrido, mantuvo la conversación con Trump, quien seguía en contacto telefónico mientras avanzaba la comitiva de seguridad en la ciudad.