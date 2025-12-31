Fusiones y adquisiciones 2025 en Argentina: el año cierra con más operaciones pero con valores más bajos

Los inversores se movieron con cautela por el contexto macroeconómico incierto. Tecnología, energía y servicios financieros se destacaron como los segmentos más activos.

La compra de Profertil por parte de Adecoagro fue una de las transacciones de M&A más destacadas de 2025 en Argentina.

Si bien todavía no están disponibles las estadísticas actualizadas a diciembre, en base a los datos provistos por las principales consultoras y auditoras es posible anticipar que el mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) en Argentina cerrará 2025 con un comportamiento marcado por la cautela de los inversores en medio de un contexto macroeconómico local desafiante y un entorno global volátil.

Para los analistas, 2025 será un año de transición en este mercado. Traducido a números puros y duros, esto significa que la cantidad de operaciones será superior a la de 2024, pero el monto involucrado será sensiblemente inferior .

Concretamente, este año cerrará con una cifra cercana a los u$s6.000 millones , que representa una baja de 30% contra los u$s8.833 millones que se recaudaron el año pasado, de acuerdo con cifras de TTR Data.

En cambio, el número de transacciones llegará a 180, casi duplicando las 99 que se concretaron durante 2024.

Estas cifras permiten interpretar que el año que está por concluir no fue tan explosivo como los récords históricos de 2024, pero estará sustentado por más transacciones de menor valor , dinamismo sectorial y una creciente participación de capital extranjero que ofrece una perspectiva distinta para la actividad transaccional en América latina.

Las cifras que alientan expectativas positivas

Según el informe elaborado por la consultora Aon, en colaboración con TTR Data y Datasite, el mercado argentino registró 180 transacciones de fusiones y adquisiciones entre enero y septiembre, lo que representa un incremento anual del 7% en términos de volumen respecto a 2024.

El valor agregado de estas operaciones ascendió a aproximadamente u$s4.973 millones, una cifra que, si bien muestra una contracción respecto al año anterior, se apuntala en el crecimiento en cantidad de operaciones que refleja la resiliencia del mercado argentino.

Pese a la volatilidad del entorno macroeconómico en la primera mitad del mandato del Presidente Javier Milei, el número de deals continúa recuperándose, apoyado por sectores estratégicos que actuaron como motores de inversión.

La tecnología, la energía tradicional (petróleo y gas) y los servicios financieros se destacaron como los segmentos más activos, captando gran parte del interés tanto de inversores locales como extranjeros.

Proyectos emblemáticos como Vaca Muerta reforzaron su protagonismo dentro de este dinamismo.

Más allá de los números, 2025 mostró la entrada en escena de “mega acuerdos” que capturaron la atención de analistas y operadores. Varias transacciones superaron el umbral de u$s1.000 millones, un fenómeno que no se veía de manera tan consistente desde la década anterior.

Entre las operaciones más relevantes se destacó la adquisición por parte de Vista Energy de los activos de Petronas E&P Argentina, incluyendo participación en bloques de Vaca Muerta por un monto cercano a u$s1.500 millones, consolidándose como una de las mayores transacciones del año.

Asimismo, la compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, por más de u$s1.200 millones, se erigió como otro deal singular que reflejó la atracción de activos estratégicos en un contexto de mercado selectivo.

También resaltó en este período la toma del control total de Profertil por parte de Adecoagro, que involucró dos operaciones encadenadas por un total aproximado a los u$s1.200 millones.

A juicio de expertos de PwC, este fenómeno sugiere que los inversores están cada vez más enfocados en deals con potencial de escala y fundamentals sólidos, una tendencia que podría consolidarse hacia 2026 si las condiciones macroeconómicas y regulatorias se estabilizan.

Los orígenes de los capitales invertidos

Un aspecto que también marcó la dinámica de 2025 fue la participación de capital extranjero. Según los datos consolidados por la consultora, aproximadamente el 61% de las transacciones del primer semestre fue protagonizado por inversores internacionales, mientras que el resto correspondió a compradores locales.

Esto denota un creciente interés internacional en activos argentinos, fenómeno que no se veía con tal intensidad desde la etapa previa a la pandemia y que coincide con perspectivas de inversión más favorables en la región. Para casi la mitad de las empresas extranjeras que participaron, la transacción representó su primera incursión en el mercado argentino, evidenciando una diversificación geográfica del capital foráneo.

Este flujo de inversión extranjera se observa acompañado de un patrón geográfico interesante: Brasil ha sido uno de los destinos recurrentes para la expansión de empresas argentinas fuera del país, con alrededor de 12 operaciones transfronterizas hacia ese mercado, seguido por México y Estados Unidos.

Esta tendencia indica que, pese a los desafíos internos, las corporaciones locales buscan crecer en ecosistemas más grandes y diversificados, integrando estrategias de expansión regional en sus planes de negocio.

Sin embargo, el balance de 2025 no está libre de sombras. A pesar del repunte en algunas métricas, el contexto macroeconómico argentino se mantuvo inestable hasta octubre pasado, influido por la coyuntura política, atada a la incertidumbre electoral y cambios en políticas económicas, según destacó KPMG en uno de sus reportes periódicos sobre el mercado de M&A.

Ese marco también generó posturas más cautelosas entre los dealmakers, afectando la velocidad con la que se cierran algunas transacciones y generando una tendencia de espera (“wait and see”) para operaciones de mayor envergadura.

Así, la actividad de M&A en la primera mitad de 2025 estuvo por debajo de la registrada en el segundo semestre de 2024, que fue uno de los más activos en más de una década. En contraste, cuando se la compara con promedios históricos anteriores a 2020, las cifras de 2025 se alinean de manera más moderada con la evolución típica del mercado, destacó PwC.

“Argentina está en el radar de los inversores porque está entrando en una nueva etapa de oportunidades en la que la fortaleza institucional, las reformas estratégicas y las alianzas globales se combinan para liberar el potencial de inversión a largo plazo, especialmente en minería, energía, tecnología, infraestructura y agroindustria”, señala Andrea Oteiza Centrón, Head Deal Advisory de KPMG Argentina.

El capital de riesgo también elige Argentina

Un capítulo adicional en el balance de este año lo constituyeron las actividades de venture capital y las adquisiciones de activos más pequeños, sobre todo startups.

En el primer semestre, las transacciones vinculadas con capital de riesgo totalizaron 27 operaciones con un valor agregado de u$s375 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 40% en valor pese a un modesto aumento en la cantidad de deals.

Este vigor en el segmento VC evidencia un interés sostenido en startups tecnológicas y empresas en etapas tempranas que ofrecen potencial de innovación y escalabilidad, particularmente en sectores digitales y de tecnología financiera.

Mirando hacia adelante, las perspectivas para 2026, según consultoras como KPMG, apuntan a que Argentina podría consolidarse como un destino cada vez más atractivo para la inversión de M&A, si logra mitigar algunos de sus cuellos de botella estructurales.

En el análisis de KPMG, se destaca que sectores como energía, minería, tecnología e infraestructura exhiben tracción robusta, y que la introducción de herramientas como la inteligencia artificial en procesos de due diligence e integración post-fusión puede acelerar la creación de valor.

A su vez, estudios globales de KPMG sugieren que muchos ejecutivos ven oportunidades de M&A en América Latina como las mayores de los últimos años, pese a la persistente complejidad regulatoria y fiscal.

Este optimismo se basa en la expectativa de que la región, incluida Argentina, pueda ofrecer retornos ajustados al riesgo competitivos en un mundo donde la búsqueda de rendimientos lleva a los capitales a mirar más allá de los mercados tradicionales.