Fusiones y adquisiciones: Argentina cedió protagonismo frente a los principales países de Latinoamérica

Al cierre del tercer trimestre, Argentina se ubicó en quinto lugar en el ránking regional por volumen operado, que fue liderado por Brasil, México y Colombia.

La venta del 50% de Profertil por u$s600 millones fue la operación destacada de Argentina en el tercer trimestre, según TTR.

Las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A) en América latina cayeron 4% en volumen pero aumentaron un 24% en valor agregado durante el tercer trimestre de 2025 , en comparación con el mismo período de 2024, según el informe trimestral de fusiones y adquisiciones (M&A) de la región publicado por TTR Data .

Entre los seis principales mercados de fusiones y adquisiciones (M&A) a nivel regional, Brasil lideró el ranking , tanto en cantidad de operaciones como en los montos involucrados por esas transacciones.

En número de operaciones, detrás de Brasil siguieron Chile, México, Colombia, Argentina y Perú. En valor, medido en millones de dólares, en los siguientes lugares quedaron México, Colombia, Chile, Argentina y Perú.

Así, Argentina se consolidó en el quinto lugar entre los seis principales países de la región , posición que refleja cierta dosis de cautela por parte de los inversores frente a la inestabilidad macroeconómica que se hizo más marcada en el tercer trimestre de este año.

De todos modos, la prudencia de los inversores no fue un fenómeno exclusivo de Argentina en lo que va de 2025. A nivel regional, las transacciones de capital privado cayeron un 24% hasta 120 operaciones en toda latinoamérica. A la vez, las operaciones de capital riesgo bajaron un 19% hasta 395 transacciones.

TTR Data seleccionó como "Acuerdo del Trimestre" para el tercer trimestre 2025 la adquisición por u$s1.000 millones del 70% de la brasileña Aliança Geração de Energía por parte de la estadounidense Global Infrastructure Partners.

En el caso argentino, TTR destacó como mayor operación del tercer trimestre la compra del 50% de la productora de fertilizantes Profertil por parte de Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) por u$s600 millones. El vendedor fue la empresa de capitales de EE.UU. y Canadá Nutrien.

El ránking regional de fusiones y adquisiciones

Brasil lideró el ránking de la región con 1.303 acuerdos de M&A al cierre del tercer trimestre de 2025, que representan un aumento del 5% en volumen en relación con el mismo período de 2024. Mientras tanto, el valor agregado de los acuerdos aumentó un 8% a u$s37.000 millones, sobre la base de 497 transacciones con contraprestación revelada.

Chile ocupó el segundo lugar, con 243 transacciones, que representaron una disminución interanual del 10%. Las 118 transacciones con contraprestación declarada totalizan u$s5.300 millones, lo que representó una disminución del 57% en el valor agregado .

México se ubicó en el tercer lugar en la región, con 208 transacciones al cierre del tercer trimestre de 2025, una disminución interanual del 27%. Las 90 transacciones con una contraprestación declarada totalizaron u$s19.300 millones, lo que representó un aumento del 44% en el valor agregado .

Colombia ocupó el cuarto lugar, con 183 operaciones, un 24% menos que en el tercer trimestre de 2024. El valor agregado, por su parte, aumentó un 82%, alcanzando los u$s5.900 millones, con base en 72 operaciones con contraprestación declarada .

Argentina quedó en el quinto lugar, con 180 acuerdos , un 7% más en relación al mismo período de 2024. El valor agregado, mientras tanto, disminuyó un 9% a u$s3.500 millones, sobre la base de 74 acuerdos con contraprestación revelada .

Perú, en sexto lugar con 97 transacciones , registró una disminución del 30% en comparación con el tercer trimestre de 2024 en términos de volumen de transacciones. El valor agregado, por su parte, disminuyó un 24%, alcanzando los u$s2.200 millones, con base en 31 transacciones con contraprestación declarada.

Pedro da Costa, líder de Fusiones y Adquisiciones y Soluciones Transaccionales de Aon, firma asociada a TTR Data en la producción de los informes, analizó las perspectivas del mercado de fusiones y adquisiciones en 2025: “El panorama regional sugiere un crecimiento sostenido en energía, infraestructura y tecnología para 2026. Se prevé una mayor integración entre R&W (representaciones y garantías), impuestos y seguros contingentes, con expansión hacia transacciones del mercado medio. La debida Diligencia de Riesgos y Seguros se consolidará como una práctica esencial en los procesos competitivos”.