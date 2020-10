Genneia anunció un plan canje de deuda por u$s51,5 millones

“Las disposiciones del Banco Central establecen limitaciones al pago de capital de las ON Clase XXI y fijan los lineamientos bajo los cuales deben ser refinanciadas”, explicaron desde la compañía en un comunicado.

Genneia aclaró que a pesar de cuenta con los “fondos necesarios” para honrar sus compromisos, solicita la “comprensión” de sus inversores y ofrece incentivos para que éstos acompañen a la oferta de canje, que permita cumplir con las medidas cambiarias establecidas en la Comunicación “A” 7106 del Central.

“La nueva regulación limita la capacidad de cancelar el capital de las ON que vencen entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de octubre de 2021. El BCRA otorga a las emisoras de ON acceso al mercado de cambio únicamente por el 40% del capital, siempre que el 60% restante sea refinanciado por al menos 2 años de vida promedio. Esto impide la cancelación total de las ON Clase XXI por u$s51,5 millones, debiendo Genneia anunciar un plan de refinanciación”, detallaron desde la empresa.

La firma de energía renovables advirtió que si bien el canje no era el objetivo inicial, ya se había anticipado el fondeo para pagar sus obligaciones de 2020, con las dos emisiones sucesivas de bonos locales de mayo y agosto, lo que reveló su “flexibilidad financiera” y su acceso al mercado de capitales local.

¿Cuáles son los incentivos a los inversores?

Para seducir a su acreedores, Genneia brindará “incentivos” para que los tenedores de las ON Clase XXI. Según informó la empresa, las nuevas ON Clase XXX son un instrumento denominado en dólares, con cupón de 12% y amortización bullet a dos años de plazo. Además, el domicilio de pago será en Nueva York y las ON Clase XXX podrán ser integradas en especie (entregando en canje las ON Clase XXI) o en efectivo (en dólares).

“Dentro de la opción de integración en especie, el inversor cobrará los intereses devengados hasta la fecha de liquidación y podrá elegir entre dos opciones por cada u$S1 de ON XXI presentado al canje:

La opción Base ofrece al menos u$s0,40 centavos de pago en efectivo en concepto de cancelación de capital de las ON XXI, más el remanente en las nuevas ON Clase XXX, combinado con una contraprestación en efectivo de 1,0% de valor nominal, pagadera en pesos, para los que entren al canje antes del próximo 5 de noviembre (fecha de Early Bird).

La opción Par reconoce u$s1,00 en las nuevas ON Clase XXX, combinado con una contraprestación en efectivo de 4,0% de valor nominal, pagadera en pesos, y también en caso de participar en el canje antes del 5 de noviembre.

En los últimos 12 meses, el EBITDA de Genneia alcanzó los u$s250 millones. Desde la firma recordaron que más del 90% de las ventas de Genneia están denominadas en dólares bajo contratos de largo plazo (PPA, según sus siglas en inglés) y más del 70% provienen de activos de energía renovable. Además, señalaron que más del 50% de los ingresos de Genneia se encuentran respaldados por las garantías del FODER y Soberana y algunos de sus contratos cuentan con el respaldo del Banco Mundial.

Por último, destacaron que el perfil crediticio de Genneia mejora trimestre a trimestre, reflejándose en un ratio de apalancamiento cayendo a 3,5x y una elevada liquidez que es utilizada para el repago de deuda. “Esto y la solidez crediticia de la empresa respalda la decisión de los tenedores de participar en el canje”, concluyeron.