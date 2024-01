Gestión de equipos ágiles, ¿qué es la gamificación?

No hay que confundirse. Gamificar, aplicar técnicas, elementos y/o mecánicas del diseño de juegos en contextos no lúdicos como el trabajo, la salud o la educación, no es convertir todo en un juego. Es, más bien, como si tuviéramos un estuche lleno de trucos inspirados en los juegos que podemos usar en la vida real para hacer las cosas de manera diferente.