¿Cuánto cuesta la nueva mansión que compró Messi en Florida?

La Pulga ha encontrado su nuevo lugar en el mundo y lo dejó en claro con la nueva inversión realizada en Estados Unidos.

Messi y una nueva operación en los bienes raíces que llamó la atención por un particular detalle.

Lionel Messi compró una nueva mansión en Florida y amplió sus inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. La operación, valuada en millones de dólares , se concretó en Fort Lauderdale, la ciudad donde el capitán argentino vive junto a su familia desde su llegada al Inter Miami.

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La casa está dentro de un exclusivo barrio privado y se suma a otra que el rosarino ya tenía en la misma zona. Detrás de la adquisición también aparece una sociedad utilizada para administrar parte de sus negocios en el país.

La nueva mansión de Messi costó u$s8 millones . Sus anteriores propietarios eran Michael y Michelle Nelson , quienes habían adquirido la vivienda en 2013 por aproximadamente u$s2,7 millones.

La compra se realizó en Fort Lauderdale, donde el futbolista ya había invertido en una casa familiar tras instalarse en Estados Unidos. Aquella operación, concretada en 2023, había alcanzado los u$s10,75 millones.

La vivienda adquirida ahora se encuentra junto a aquella primera residencia. Entre ambas compras, el jugador del Inter Miami destinó u$s18,75 millones a dos casas dentro del mismo barrio privado.

Hasta el momento no trascendieron proyectos para unir los terrenos ni realizar una obra conjunta. La nueva mansión permanece como una propiedad independiente.

Bay Colony: cómo es la residencia de 715 m² que sumó el capitán argentino

Las dos casas se encuentran en Bay Colony, un barrio privado de Fort Lauderdale atravesado por canales navegables conectados con el océano. Varias cuentan con muelles propios, una característica habitual en esta zona del sur de Florida.

La nueva mansión posee alrededor de 715 metros cuadrados cubiertos y está construida sobre un terreno de unos 1.745 m². Cuenta con siete dormitorios, seis baños y medio y pileta. Fue construida en 1978 y tiene dos plantas. Entre sus ambientes aparecen también un gimnasio, una oficina y amplios espacios interiores, además de sectores exteriores alrededor de la casa.

La primera residencia que el rosarino compró en Bay Colony es más grande. Tiene aproximadamente 974 m² cubiertos sobre un terreno cercano a los 1.775 m², además de ocho dormitorios, nueve baños y medio, pileta, tres cocheras y dos muelles.

Entre ambas, Messi reúne cerca de 1.689 m² cubiertos y unos 3.520 m² de terreno dentro del barrio. Las dos casas suman además 15 dormitorios.

Sadani LLC: la estructura financiera detrás de las inversiones inmobiliarias del 10

La nueva mansión no fue comprada directamente a nombre del capitán de la Selección Argentina. La adquisición se realizó a través de Sadani LLC, una sociedad registrada en Florida que también fue utilizada para otra inversión inmobiliaria del futbolista.

Una LLC es una sociedad de responsabilidad limitada, una figura habitual en Estados Unidos para administrar bienes e inversiones. Sadani fue creada en agosto de 2023, poco antes de que el rosarino concretara la compra de su primera casa en Bay Colony.

Al frente de la compañía aparece Alfonso Nebot Armisen, quien trabaja desde hace años en la gestión financiera de Messi. Su relación profesional con el futbolista se remonta a 2009 y comprende la administración de parte de sus inversiones fuera de la cancha.