Golpe al modelo "sin intermediarios": cierra la marca de TN Platex que buscaba romper el precio de la ropa

DFAC, la apuesta directa al consumidor de la mayor textil del país, baja la persiana tras poco más de dos años en medio de importaciones y caída del sector.

La experiencia de TN Platex queda como antecedente de un intento que buscó cambiar las reglas desde adentro y que, al menos por ahora, encontró un techo.

DFAC, la marca de ropa básica que lanzó TN Platex para vender directo de fábrica al consumidor, anunció su cierre y la liquidación total de su stock tras poco más de dos años en el mercado. No se trata de una baja más dentro del negocio de la indumentaria: era uno de los experimentos más visibles para demostrar cuánto cuesta realmente hacer ropa en la Argentina y por qué el precio se multiplica fuera de la fábrica. Su salida deja en pausa ese intento de cambiar la lógica de la industria, en un contexto donde las importaciones se están llevando puestas a toda la industria.

La decisión, comunicada por la propia empresa a través de sus redes, expone algo más profundo que un repliegue comercial. DFAC había construido su identidad sobre la transparencia de costos, la producción integrada y la eliminación de intermediarios , tres pilares que ahora quedan desdibujados y donde la escala industrial local pierde frente a la nueva dinámica del mercado.

DFAC —“De Fábrica al Consumidor”— fue la apuesta más disruptiva de TN Platex, el gigante textil de la familia Karagozian, para avanzar sobre el eslabón final de la cadena. Con décadas de experiencia en hilados, telas y confección para terceros, la compañía decidió en 2023 probar algo distinto: llevar su eficiencia industrial directamente al consumidor, sin intermediarios, sin locales y sin lógica de moda .

El proyecto se apoyaba en una serie de decisiones que rompían con el manual tradicional del sector. Nada de colecciones ni temporadas, sino un catálogo mínimo de básicos atemporales , centrado en remeras, buzos, ropa interior y medias, todos en una paleta acotada de blanco, negro y gris. La premisa era clara: producir sólo lo que siempre se vende, evitar sobrantes y eliminar el costo de liquidaciones, uno de los grandes problemas del negocio de la moda.

Detrás de esa simpleza había una estructura industrial compleja. TN Platex controlaba casi toda la cadena: desde el hilado hasta la confección, con plantas distribuidas en varias provincias y logística propia. Esa integración permitía ajustar costos y trasladar esa eficiencia al precio final. Pero el diferencial más potente no era sólo económico, sino conceptual: DFAC exponía el precio prenda por prenda, mostrando cuánto correspondía a materia prima, mano de obra, impuestos, comisiones y margen empresario .

El mensaje era directo y buscaba interpelar tanto al consumidor como al propio sector. Según esa lógica, el problema no estaba en producir en Argentina, sino en todo lo que se agrega después: comercialización, marketing, estructura y carga impositiva.

Un modelo que creció y chocó con el nuevo escenario

Durante sus primeros meses, la propuesta logró tracción. La marca creció en redes, construyó una comunidad propia y alcanzó volúmenes que, sin ser masivos, validaban el concepto. El relato de transparencia, sumado a precios sensiblemente más bajos que en canales tradicionales, le permitió posicionarse rápidamente.

Sin embargo, el equilibrio era delicado. DFAC dependía de una condición central: sostener producción propia con escala suficiente para que el modelo cierre. Y ese punto empezó a resquebrajarse durante el año pasado, cuando cambió el comportamiento de buena parte de sus clientes industriales.

“Las marcas con las que trabajábamos pasaron a importar y no tuvimos más opción que cerrar nuestra fábrica”, explicaron en su despedida. La frase condensa el giro del mercado: la apertura importadora y la caída del consumo dejaron sin volumen a la estructura productiva local, afectando no sólo a DFAC sino al corazón industrial que lo hacía posible.

Frente a ese escenario, la empresa evaluó alternativas que, en términos comerciales, podían ser viables: tercerizar producción o importar directamente. Pero eligió no hacerlo. “Seguro nos iría bien, pero no seríamos nosotros”, afirmaron. La decisión expone un punto clave: el proyecto no era sólo vender ropa barata, sino defender un modelo industrial específico.

Ajustes previos: cierres, suspensiones y reconfiguración industrial

El cierre de DFAC no aparece aislado dentro de la estrategia reciente de TN Platex. La compañía ya venía reconfigurando su estructura productiva en respuesta al deterioro del contexto sectorial. A comienzos de año, cerró por tiempo indefinido su planta de Los Gutiérrez, en Tucumán, y suspendió a 190 trabajadores, en una decisión directamente vinculada a la caída del consumo, la presión de las importaciones, tanto de ropa nueva como usada, y las dificultades de financiamiento.

Según trascendió, la empresa inició gestiones para reubicar a parte del personal en otras compañías de la provincia, incluyendo firmas agroindustriales, ingenios y empresas de servicios. Un grupo reducido quedó asignado a tareas administrativas y logísticas, mientras que otros operarios fueron absorbidos por distintas plantas del propio grupo.

Ese movimiento se sumó a una serie de decisiones previas. En La Rioja, la firma había suspendido una línea de producción con despidos y contratos no renovados, mientras que en Corrientes avanzó con recortes en la línea de ropa interior y deportiva, que también implicaron desvinculaciones. El ajuste fue progresivo y federal, impactando en distintos eslabones de su estructura industrial.

En todos los casos, la explicación fue la misma: la pérdida de competitividad frente a productos importados y la fuerte caída de la demanda interna, dos factores que erosionaron la utilización de la capacidad instalada y obligaron a redimensionar operaciones.

Liquidación total y un cierre con mensaje

El final mantiene coherencia con el origen. DFAC anunció la liquidación total de su stock con una decisión que vuelve a exponer su lógica: eliminar todo lo que no sea costo puro de producción.

“Sacamos nuestro margen, el marketing y el costo administrativo. Queda sólo el costo real, las comisiones y los impuestos”, explicaron. Es, en los hechos, la última demostración práctica del modelo que defendieron desde el inicio.

Lo cierto, es que más que un fracaso comercial, el caso refleja otra dilema: la dificultad de sostener un modelo industrial puro en un mercado que, cada vez más, se inclina hacia la importación. En ese cruce, la experiencia de TN Platex queda como antecedente de un intento que buscó cambiar las reglas desde adentro y que, al menos por ahora, encontró un techo.