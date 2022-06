Google invertirá u$s1.200 millones en América Latina 

“Siempre pensé que la tecnología es una gran potenciadora y tiene una capacidad única para ayudar a las personas a acceder a nuevas oportunidades. La transformación digital puede aportar mucho a América Latina, una región donde la pandemia golpeó muy fuerte y donde cerrar la brecha digital es clave para una recuperación inclusiva”, dijo Sundar Pichai.

Los compromisos asumidos por Google para los próximos 5 años:

El lanzamiento del cable submarino Firmina para 2023.

Incrementar la fuerza de ingeniería en Brasil (donde ya se encuentra, desde 2005, el centro de ingeniería de Latinoamérica en Belo Horizonte).

1 millón de becas para los Certificados de Carrera de Google, con el fin de incrementar e impulsar el talento digital.

El lanzamiento de Google Wallet, la billetera digital que en los próximos meses estará disponible en Chile y Brasil, y luego se extenderá a otros países de la región, permitiendo a los consumidores hacer pagos de forma rápida y segura.

300 millones de dólares (US $50 millones en aportes monetarios y US $250 en créditos publicitarios) de parte de Google.org, el brazo filantrópico de Google para apoyar a ONGs enfocadas en áreas como sustentabilidad y en crear oportunidades económicas para mujeres.

El compromiso de Google en cada área:

Sentando las bases y la infraestructura necesaria para prosperar como región

Con una activa presencia en la región desde 2005, Google ha invertido constantemente en infraestructura técnica en América Latina para mejorar el acceso a servicios como la Búsqueda, Gmail y YouTube, así como a Google Cloud.

En los últimos años, la compañía amplió significativamente su presencia e invirtió en proyectos como cables submarinos (Curie, Tannat, Monet), nuevas regiones para Google Cloud, infraestructura dedicada a servicios en la nube (en San Pablo y Santiago de Chile), y la expansión de su centro de datos en Quilicura, Chile. Estas inversiones abarcan también proyectos futuros como el cable submarino Firmina, que en 2023 comunicará América del Norte con América del Sur a través del Atlántico. Todos estos proyectos son fundamentales para mejorar la disponibilidad y la calidad de los servicios de Google en la región. De cara al futuro, las regiones Cloud seguirán ayudando a más organizaciones a acelerar su transformación digital y construir sobre un crecimiento a largo plazo.

También, parte del compromiso anunciado se destinará a incrementar el equipo de ingeniería en Brasil, con foco en áreas esenciales, como la privacidad y la seguridad, así como en la creación y desarrollo de mejores productos para la región y el mundo.

Formando personas en habilidades digitales para impulsar el empleo de calidad

La capacitación y formación de personas en habilidades digitales es otro de los focos del apoyo proyectado por Google para la región. A través del programa “Crece con Google'', la compañía lleva ya capacitadas a casi 8 millones de personas desde 2017.

A esto se suman los "Certificados de Carrera de Google", una serie de cursos creados en los últimos años que ofrecen, a personas de diferentes sectores sociales, competencias clave en campos de alta demanda, sin necesidad de que cuenten con título universitario o experiencia previa. Con el compromiso anunciado hoy, se prevé el otorgamiento de 1 millón de becas para Certificados de Carrera.

Invirtiendo en innovación y emprendedorismo para impulsar el ecosistema digital

Apoyar el desarrollo de nuevos negocios y potenciar el ecosistema emprendedor es otro de los objetivos del paquete anunciado por Google. Cuando la compañía abrió el campus de Google for Startups en Brasil, en 2016, no había unicornios en la región. Hoy, 13 de los 35 unicornios que tiene América Latina fueron parte de los programas impulsados por Google, y en 2020, la región registró un récord de US $15.300 millones en financiamiento para startups.

Google for Startups Accelerator LATAM, por su parte, ya vincula a docenas de empresas en etapa temprana de desarrollo con mentorías y asesoramiento de expertos. Entre algunos de los participantes notables que pasaron por el programa se encuentran Ualá, Ripio, ComparaOnline y TiendaNube.

Con inversión, recursos y capacitación, Google apoyó al día de hoy a más de 450 empresas emergentes en América Latina, que crearon 25.000 puestos de trabajo y llevan recaudados más de US $9.000 millones en inversiones.

Ayudando a las comunidades a desarrollarse en un entorno sostenible e inclusivo

Mediante Google.org, brazo filantrópico de Google, la compañía ha apoyado organizaciones como Laboratoria en Perú, Asociación Colnodo en Colombia,el Instituto Rede Mulher Empreendedora en Brasil o más recientemente Pro Mujer en Centroamérica; que son organizaciones que trabajan para hacer llegar los beneficios de la transformación digital a comunidades marginadas.

Para continuar ayudando a construir sociedades más inclusivas y sustentables, Google.org otorgará US $300 millones entre aportes monetarios (US $50 millones) y créditos publicitarios (US $250 millones) a fin de apoyar a organizaciones latinoamericanas sin fines de lucro enfocadas en áreas como la sustentabilidad y la creación de oportunidades económicas para jóvenes, mujeres y grupos subrepresentados. Parte de estas donaciones se destinarán, por ejemplo, a Pro Mujer, que ayudará a empresas lideradas por mujeres en Guatemala, El Salvador y Honduras a acceder a capacitación y a microcréditos. Las donaciones también apoyarán a organizaciones que trabajan para reducir las emisiones de carbono en la selva amazónica, entre otros.

Haciendo de los productos de Google una fuente de inclusión

Más allá de los cuatro pilares descritos, entre las actualizaciones de productos, Google busca también impulsar la adopción de una nueva billetera digital para el sistema operativo Android llamada Google Wallet, con la que apunta a crear una infraestructura común que permita a los consumidores hacer pagos de forma rápida y segura. Google Wallet estará disponible muy pronto en Brasil y Chile, y luego se extenderá a otros países de la región.

En el marco de estos esfuerzos por promover la diversidad en la región, recientemente fueron incluidos el aymara, el guaraní y el quechua entre las 24 nuevas lenguas de Google Translator. Con estas incorporaciones, el traductor de Google busca integrar a los pueblos originarios de América Latina y favorecer el diálogo y la comunicación intercultural en la región.

Todas estas inversiones se basan en un compromiso de larga data con una región en la que Google está presente desde hace 17 años. “Es emocionante ver a América Latina emerger como un centro de innovación, y esperamos crear aún más oportunidades económicas para quienes llaman ‘hogar’ a esta tierra”, concluyó Pichai.