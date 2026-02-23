Guayerd e IBM lanzan más de 4.000 becas gratuitas en Inteligencia Artificial para Latinoamérica + Seguir en









La iniciativa incluye cursos online, asincrónicos y certificados, orientados a cubrir la creciente demanda de talento digital en la región.

El programa ofrece capacitación gratuita y a distancia en Inteligencia Artificial, sin requisitos previos y con certificación internacional.

Guayerd, empresa latinoamericana especializada en formación tecnológica, anunció en colaboración con IBM y la Fundación Manos del Sur, el lanzamiento de un nuevo programa regional que otorgará más de 4.000 becas para capacitar de forma asincrónica en habilidades de Inteligencia Artificial (IA) a personas de toda Latinoamérica. La iniciativa incluye tres cursos gratuitos, 100% online y certificados, diseñados para responder a la creciente demanda de talento en IA y digital.

Para ampliar el acceso, Guayerd e IBM presentan una experiencia cursada “a tu ritmo”, que permite que los participantes puedan estudiar desde cualquier lugar, sin horarios fijos. El programa aprovecha la plataforma IBM SkillsBuild, el programa de educación global y gratuito de IBM que brinda acceso a más de 1000 cursos sobre tecnologías emergentes y habilidades esenciales para el lugar trabajo. Esta iniciativa respalda el compromiso global de IBM de capacitar a 30 millones de estudiantes para 2030, incluyendo a 2 millones de estudiantes en IA para 2026, ampliando el acceso a educación práctica y relevante en IA para la fuerza laboral en la región.

Los nuevos cursos son: Fundamentos de IA Aplicada al Deporte, Fundamentos de IA Aplicada al Trabajo y Fundamentos de IA y Prompt Engineering. Los cursos están diseñados para personas que buscan desarrollar conocimientos básicos de IA y habilidades prácticas, sin necesidad de experiencia previa. El plan de estudios explora aplicaciones concretas de IA en ámbitos profesionales, educativos y deportivos, ayudando a los estudiantes a desarrollar capacidades relevantes para el trabajo en una economía digital en rápida evolución.

IBM Los cursos, 100% online y asincrónicos, buscan ampliar el acceso a habilidades clave para el empleo en la economía digital. “En Guayerd creemos que la educación tecnológica debe ser accesible para todas las personas. Por eso impulsamos alianzas que permitan ampliar la formación gratuita y de calidad, orientada a las habilidades que hoy generan oportunidades reales de crecimiento. Estas nuevas becas nos ayudan a seguir acompañando el desarrollo del talento latinoamericano”, afirmó Jean Del Pino, Co-fundador y Director Ejecutivo de Guayerd. Cabe agregar que la labor sostenida de Guayerd en formación e inclusión tecnológica le permitió recibir recientemente el Sello de Impacto Social otorgado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Graduados de los programas de Guayerd e IBM describen que la formación es transformadora: “nunca había visto una formación que, además de los contenidos principales, te permita sumar tantas certificaciones de calidad. Fue un plus que marcó la diferencia”, dijo Emiliano de la Provincia Argentina de Mendoza, que ingresó a trabajar para la compañía energética más grande de Argentina.

De la misma manera, Nicolás, de Bogotá, Colombia, compartió su experiencia de trabajar como vendedor en un comercio y “sobrevivir mes a mes” a desempeñarse en una de las empresas de tecnología más grandes de Colombia: “Lo recomendaría mil por mil. Para mí, fue el primer escalón para salir del índice de pobreza de mi país”. IA para todos: tres cursos gratuitos para dar el salto La colaboración entre Guayerd, IBM y la Fundación Manos del Sur busca generar impacto social a través de propuestas formativas modernas, ágiles y orientadas a usos prácticos de la IA. Los programas fueron diseñados para que cualquier persona pueda avanzar de manera autónoma, sumando una certificación internacional con cada curso completado. Fundamentos de Inteligencia Artificial Aplicada al Deporte El curso aborda cómo la IA transforma disciplinas como fútbol, básquet, tenis, golf, Fórmula 1, fútbol americano y béisbol. Presenta casos reales utilizados por organizaciones deportivas de elite -como análisis de probabilidad de gol (xG), predicción de encestes mediante computer vision o análisis de datos para estrategias de carrera en F1- y enseña los fundamentos técnicos detrás de estas aplicaciones. Inscripción: https://guayerd.com/ibm-ia-deporte Fundamentos de Inteligencia Artificial Aplicada al Trabajo Esta formación enseña a utilizar IA para potenciar la productividad y las habilidades profesionales, con foco en mejorar el CV. Inscripción: https://guayerd.com/ibm-ia-trabajo Fundamentos de Inteligencia Artificial y Prompt Engineering El Prompt Engineering se ha convertido en una habilidad clave para interactuar con modelos de IA. Este programa enseña a crear prompts efectivos para mejorar resultados en creación de contenido, diseño, programación, análisis de datos y proyectos creativos. Inscripción: https://guayerd.com/ibm-ia-prompts

