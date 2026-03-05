HIT obtuvo la certificación como Empresa B y se suma a la red global de compañías de impacto + Seguir en









Con esta certificación, la empresa consolida su compromiso con el triple impacto y el futuro del trabajo.

HIT opera 12 sedes y más de 50.000 m² de espacios corporativos premium bajo un modelo all-inclusive.

HIT Cowork anunció oficialmente su certificación como Empresa B, otorgada por B Lab. De esta manera, la compañía pasa a integrar una red global de empresas que cumplen altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La certificación reconoce a organizaciones que incorporan el impacto en las personas, la comunidad y el ambiente como parte central de su modelo de negocio. Para HIT, este hito representa la formalización de una forma de hacer empresa que ya era parte de su ADN: impulsar el futuro del trabajo desde una mirada más humana, flexible y consciente. “Ser Empresa B no es un sello, es una decisión estratégica. Implica medir nuestro impacto, revisar nuestros procesos y asumir el compromiso de crecer de manera responsable, considerando a todos los actores con los que interactuamos”, aseguró Uri Iskin, CEO & Co Founder de HIT. “Creemos que los espacios de trabajo pueden ser plataformas de impacto positivo, y esta certificación refuerza ese camino”.

Un modelo de oficinas all inclusive con certificación B Con más de 10 años de trayectoria y presencia en Argentina, Chile y Perú, HIT opera 12 sedes y más de 50.000 m² de espacios corporativos premium bajo un modelo all-inclusive que promueve un uso más eficiente de los recursos.

El proceso de certificación como Empresa B implica una evaluación integral en cinco dimensiones: gobernanza, trabajadores, comunidad, ambiente y clientes. En un escenario donde las organizaciones enfrentan nuevas expectativas sociales y laborales, HIT apuesta por un modelo que combina rentabilidad con propósito. “El futuro del trabajo no es solo más flexible; también debe ser más responsable y regenerativo. Ser Empresa B nos desafía a elevar nuestro estándar y a liderar desde el ejemplo”, afirmó Gabriel Bucher, CCO y Co Founder de HIT.

“Le damos la bienvenida a HIT Cowork a la Comunidad de Empresas B de nuestro país”, dijo Marina Arias, Directora Ejecutiva de Sistema B Argentina. “Desde su modelo de negocio, promueven la colaboración y el uso compartido y más eficiente de infraestructura y servicios. Celebramos que elijan ser parte de este movimiento y demostrar que es posible hacer negocios y, al mismo tiempo, beneficiar a las personas y el planeta”.

Temas empresa

Impacto