Sacudón en Moolec: renunció la mano jurídica de Sartori y se reconfigura el directorio en plena disputa por Bioceres

La salida de Gloria Montarán y otro director se informó a la SEC y se oficializó tras la última asamblea, mientras el bloque fundador refuerza denuncias sobre presiones internas.

La tecnología HB4 es uno de las activos más valiosos que tiene el holding.

La reconfiguración del poder corporativo dentro de Moolec Science sumó un capítulo inesperado y profundizó el clima de tensión que rodea al conglomerado vinculado a Bioceres . La compañía informó oficialmente ante la SEC que renunciaron dos miembros del directorio , entre ellos la abogada Gloria Montarán Estrada, señalada en el mercado como una de las arquitectas legales del esquema societario impulsado por el inversor Juan Sartori que incluyó el pedio de quiebra de Bioceres SA.

El documento también confirma la salida de Aimar Dimo y el ingreso simultáneo de Daniel Core como nuevo director con funciones en los comités de auditoría y compensaciones. La modificación se hizo efectiva el 25 de febrero, la misma semana en que se desarrolló la asamblea cuestionada por el bloque fundador de Bioceres.

El comunicado oficial describe los cambios en tono protocolar y agradece a los directores salientes “por sus contribuciones y servicio”, pero en el mercado la interpretación es menos neutra. Fuentes cercanas al management histórico sostienen que la salida de Montarán tiene peso estratégico porque era considerada el enlace técnico-legal del esquema societario que permitió el recambio de control y mano de derecha de Juan Sartori

La coincidencia temporal con la asamblea interna no pasó inadvertida. Ese encuentro fue leído por los fundadores como un intento de la nueva mayoría accionaria de avanzar contra la conducción previa y reforzar acciones societarias en paralelo al frente judicial abierto por el ex CEO Federico Trucco. Según esa interpretación, el movimiento en el directorio podría responder a una fase distinta en la estrategia de control.

Más allá del recambio formal, analistas financieros destacan que la disputa de fondo no está en la sociedad concursada sino en los activos indirectos del grupo. Entre ellos sobresalen Bioceres Crop Solutions, listada en Nasdaq, y la firma biológica Rizobacter, consideradas piezas centrales del negocio tecnológico.

En estructuras multinivel como la del holding, quien domina la cabecera societaria puede incidir sobre todo el ecosistema, aun sin comprar cada compañía operativa. Por eso los movimientos en Moolec se analizan como señales de reposicionamiento interno más que como simples cambios administrativos.

El trasfondo combina así tres dimensiones simultáneas: la disputa accionaria tras el default, el litigio judicial derivado de decisiones asamblearias previas y la pugna por el control efectivo de activos estratégicos. Con el directorio en plena mutación y acusaciones cruzadas entre los bandos, el caso se consolida como una pelea corporativa abierta cuyo desenlace dependerá tanto de tribunales como de futuras votaciones societarias.

En ese contexto, la asamblea realizada días atrás fue leída por el entorno del management histórico como un intento de avanzar con medidas societarias contra exdirectivos, entre ellos el ex CEO Federico Trucco, pese a que una cautelar judicial había suspendido resoluciones previas vinculadas a su gestión. La interpretación de ese sector es que las herramientas corporativas se están utilizando en paralelo al frente judicial abierto, lo que, Según sostienen, agrega presión en plena disputa por el mando.

El episodio original que detonó el conflicto se remonta a diciembre, cuando una asamblea desaprobó la actuación de exautoridades y habilitó evaluar acciones de responsabilidad patrimonial. Apenas un día después, la conducción alineada con la nueva mayoría accionaria impulsó el inicio del proceso de quiebra voluntaria de la sociedad local, giro que cambió por completo la estrategia de negociación que venía desarrollándose con acreedores.