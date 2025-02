Imperio Luka Doncic: de cuánto es la fortuna de la estrella de la NBA

luka doncic.webp Doncic firmó un histórico traspaso a Los Ángeles Lakers. Archivo

El año pasado fue el líder de anotaciones de toda la liga estadounidense, el que más puntos aportó y también el MVP de las finales de la Conferencia Oeste. Además, es el sexto europeo elegido en el top 3 en toda la historia de la NBA.

El patrimonio de Luka Doncic

Luka Doncic ya es una de las estrellas principales de la NBA. Es considerado como el presente y el futuro de la liga, por eso mismo sus prestaciones cada vez son recompensadas con más y más dinero.

Por eso mismo, en la última temporada con los Mavericks ganó aproximadamente u$s43 millones. En agosto de 2021 había renovado con el equipo de Dallas por u$s251 millones durante un total de cinco temporadas.

Así puede calcularse que a lo largo de toda su carrera en la NBA, incluyendo la temporada 2024-2025, Doncic ganó u$s152 millones desde 2018, dado que no llegó a jugar la última temporada de contrato por su histórico pase a los Lakers.

Sin embargo, Doncic aspiraba esta temporada a ampliar su vínculo con la franquicia tejana, que terminaba a fines de 2027. Y de hacerlo habría firmado el mayor acuerdo en la historia de la NBA, cobrando u$s 345 millones en cinco años que lo convertirían en el jugador mejor pagado de todos los tiempos gracias al súper contrato que podían ofrecerle los Mavericks por méritos contraídos, como unos ciertos años en la Liga, ser All Star y estar incluido en los mejores quintetos del año.

Pero con el pase a los Lakers confirmado, Doncic ya no puede elegir esa opción y sólo podrán ofrecerle u$s229 millones en cinco temporadas. Es decir, que el jugador perdió u$s 116 millones en un traspaso que no había solicitado ni se esperaba.

La mansión de Luka Doncic 2.jpg La mansión de Luka Doncic en Dallas. Instagram

De todas formas, si el esloveno consigue su primer anillo, ese dinero que no ganará estará más que justificado, dado que fue lo que torció la vara a la hora de tomar la decisión.

Según el sitio especializado Celebrity Neth Wort, el patrimonio neto del basquetbolista esloveno es de u$s215 millones, cifra que fue aumentando con el correr de las temporadas, y todavía puede elevarse más.

La impresionante mansión de Doncic

El base se compró una impresionante mansión en Dallas por unos u$s2,5 millones durante su estadía allí, en la que vivió junto a su pareja, Anamaria Goltes.

La adquisición de la casa se dio en el 2022, mientras disputaba su cuarta temporada con los Mavericks. La vivienda tiene cuatro dormitorios, seis baños, piscina, un garaje con espacio para cuatro coches, y en total consta de unos 1.600 metros cuadrados.

Ahora que debió mudarse a Los Ángeles al convertirse en jugador de los Lakers, se encuentra buscando una nueva propiedad, aunque hasta el momento se desconoce si pudo adquirir alguna.