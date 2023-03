Importaciones: ENAC recibió al equipo económico de Massa, que destacó la participación pyme en el sistema SIRA

Enac 003.jpg Empresarios pyme en la sede de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino - ENAC -.

Al momento de la apertura de la actividad, el presidente de ENAC tomó la palabra y recordó que “desde el inicio de la gestión del sistema SIRA”, ENAC -que nuclea a 500 empresarios pymes de 22 provincias argentinas- “fue convocada junto con otras cámaras para trabajar en resolver los problemas que tengan las pymes respecto de las importaciones”. En ese sentido, destacó que “las socias y los socios de ENAC no han tenido inconvenientes respecto del flujo de importaciones desde el inicio del SIRA, lo que deja absolutamente desvirtuado la idea de que hay un cepo importador”. No solo eso, sino que, además, “vamos resolviendo casos de empresas que nos llegan de todo el país y que no tienen el asesoramiento adecuado en la materia o representación institucional, situación que en general les sucede a las empresas más pequeñas”, detalló.