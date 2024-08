Impulsan un programa de prácticas profesionales internacionales

El programa de prácticas profesionales internacionales está abierto a todas las universidades de Estados Unidos y este año recibió postulaciones de más de 60 casas de altos estudios. Para la edición 2024, los pasantes que fueron seleccionados pertenecen a las siguientes universidades: Rice University, Columbia University, University of Houston, University of Texas at Austin, Colorado School of Mines, New York University, Yale University, Georgia Institute of Technology, Lehigh University, Texas A&M University, University of California y University of Oklahoma.