Las criptomonedas bajan y Bitcoin retrocede a la zona de u$s110.000

Pese al panorama actual, se sostienen las expectativas por la adopción de criptomonedas por parte de tesorerías corporativas.

Las altcoins también caen.

Las criptomonedas operan con tendencia dispar en el arranque de este jueves 4 de septiembre. El Bitcoin (BTC) pierde 1,5% en las últimas 24 horas y cotiza en torno a los u$s110.600 según Binance, mientras que Ethereum (ETH) cae 2,1% y se vende a u$s4.354.

Entre las altcoins, la tendencia también es negativa: particularmente resaltan las correcciones de Cardano (-3,1%), Solana (-2,5%), XRP (-1,5%) y BNB (-1,5%). De este modo, las cripto vuelven a la dinámica negativa que venían tuvieron la última semana.

En este sentido, ETH sigue 4,8% abajo en la comparativa contra los últimos siete días. Por su parte, Bitcoin sigue 1,8% en la comparativa semanal y 11% debajo de su récord, que alcanzó a mediados de agosto.

El apetito institucional por Ethereum Pese al panorama actual, se sostienen las expectativas por la adopción de ETH por parte de tesorerías corporativas, que destinan parte de sus balances a la criptomoneda. El caso más reciente es del Ethereum: se estima que 4,71 millones de ETH están bajo control de empresas, entidades e instituciones, según los datos de Strategic ETH Reserve.

Los datos de inversión mediante fondos de inversión muestran una tendencia similar. Según un reporte de CoinShares, la última semana los productos de inversión en criptomonedas registraron entradas por 2.480 millones de dólares, de los cuales 1.400 millones correspondieron a ETH frente a 748 millones en BTC.

