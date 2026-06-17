Innovación en la nieve: el ingenioso invento que revoluciona el esquí

Quienes viven en las zonas de muy baja temperatura, tienen un drama que quedará resuelto con este particular aparato.

Este aparato le pondrá fin a una polémica con la nieve y los suelos congelados.

Aunque no es un problema recurrente en todo el mundo, afecta a millones de personas que viven en zonas frías, donde la nieve o el hielo suelen complicar el traslado a pie. Para evitar estos inconvenientes y mantenerse a salvo, es común llevar mucho equipamiento al transitar por estas superficies.

Este desarrollo apunta a dos objetivos: que el usuario circule seguro y que no necesite accesorios extra . Creado por dos hermanos que observaron estas dificultades, el producto empezó a ser la primera opción para quienes enfrentan dicha situación.

Los hermanos Veverka diseñaron en Praga el Combo Ski, una pieza de plástico de doble cara que se sujeta directamente a las zapatillas o botas comunes mediante correas . El dispositivo nació para resolver un problema clásico de los lugares fríos: lo incómodo que resulta caminar cuando el piso cambia entre tramos de nieve blanda y sectores con hielo, obligando a la gente a cambiar de calzado para no caerse o terminar agotada.

El uso es totalmente manual y no requiere experiencia previa. En las zonas donde el suelo está blando y el pie tiende a enterrarse, el aparato ofrece una base ancha que distribuye la pisada y permite avanzar, una función idéntica a las raquetas para nieve.

Si el camino cambia y aparece una superficie congelada, el usuario debe detenerse, desabrochar las tiras, girar la pieza plástica con las manos para usar el lado contrario y volver a sujetarla al pie.

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El sistema de agarre está diseñado con correas ajustables que se adaptan a las medidas de calzado que van desde el talle 36 hasta el 48. Las primeras reseñas de los compradores coinciden en que la colocación es simple, aunque requiere tomarse un minuto para ajustar bien las tiras; si el calzado no queda completamente firme, se pierde estabilidad durante la marcha.

Esquí 2 Combo Ski Los bastones son un accesorio que se compran aparte. Combo Ski

Características técnicas y limitaciones del producto

Para evitar los accidentes en las zonas congeladas, una de las caras del accesorio viene equipada con bordes y pequeños dientes de acero. Estos componentes metálicos se clavan directamente en el hielo, generando el agarre necesario para que la persona pueda caminar con seguridad sin riesgo de sufrir un resbalón.

El reverso del aparato presenta una superficie completamente lisa y con la punta delantera curvada hacia arriba. Esta forma está pensada para aprovechar las bajadas, permitiendo que el usuario se deslice y avance más rápido en terrenos llanos con un control directo, sin necesidad de saber esquiar ni tener preparación física especial.

El par completo pesa dos kilos y tiene la capacidad de soportar un peso máximo de 120 kilos. Las especificaciones aclaran que el dispositivo no se puede usar sobre terrenos con piedras, ya que el impacto dañaría el plástico.