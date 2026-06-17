Cuándo vuelve a jugar Argentina por el Mundial 2026: rival, día y horario

El duelo ante Austria puede empezar a definir el liderazgo del Grupo J, con ambos equipos igualados en puntos luego de sus victorias iniciales.

Argentina debutó el martes 16 de junio en el Mundial 2026 con una victoria frente a Argelia por 3 a 0 . Con ese resultado, el equipo de Lionel Scaloni ya se enfoca en su segundo compromiso, donde enfrentará a Austria , que también llega en buena forma tras vencer 3-1 a Jordania .

Ambos seleccionados tienen tres puntos y se juegan el liderazgo del Grupo J . El encuentro se disputará en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), en Arlington, Texas, una de las sedes más modernas del torneo. A continuación, conocé los detalles.

Argentina - Austria: día y horario

El segundo partido de la fase de grupos entre Argentina y Austria se jugará el lunes 22 de junio a las 14:00 (hora de Argentina). Será un duelo directo por la cima de la zona, ya que ambos equipos llegan como los ganadores del debut y con la necesidad de sumar puntos para encaminarse a la clasificación.

En cuanto a la transmisión, el encuentro podrá verse por TV Pública, Telefe y TyC Sports, además de las plataformas de streaming Disney+ Premium y DGO.

messi gol fuera del area @AFA

Dallas Stadium: la cancha donde juega Argentina su segundo partido

El duelo se disputará en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), ubicado en Arlington, Texas. Es uno de los estadios más modernos y tecnológicos del mundo, con capacidad para alrededor de 80.000 espectadores, que puede ampliarse en eventos especiales.

Inaugurado en 2009, el recinto es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, pero para el Mundial 2026 fue adaptado con una gran inversión en infraestructura para cumplir con los estándares de la FIFA.

Entre sus características más llamativas aparece su pantalla central de 600 toneladas suspendida a 27 metros del campo, que permite seguir cada detalle del juego desde cualquier punto de las tribunas. En 2009 obtuvo el Récord Guiness como la más grande del mundo en un recinto deportivo.

El establecimiento con techo retráctil y un sistema de climatización integral, algo clave en una ciudad las temperaturas suelen superar los 40°C en verano.

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Otro punto destacado es el campo de juego: la empresa Precision Turf instaló césped natural especialmente cultivado en Colorado (a más de 1.000 kilómetros de Dallas) para el torneo.

Este fue desarrollado a partir de una investigación de cinco años realizada en conjunto con la Universidad de Tennessee y la Universidad Estatal de Michigan. Según explicó Ewen Hodge, jefe de infraestructura de campos de juego de la FIFA, el estudio se centró en #el bienestar de los jugadores, la uniformidad del terreno y la adaptabilidad climática".

Para garantizar que la superficie se mantenga en buenas condiciones, se implementó un sistema de mantenimiento de alta tecnología, como luces LED de crecimiento que reproducen el espectro solar las 24 horas del día.

Se suman sensores subterráneos que regulan la temperatura de las raíces y una técnica de hibridación que combina fibras naturales y sintéticas para evitar que no se levante.

Otra de las novedades son las luces de cultivo instaladas en la parte superior del estadio. Sobre este sistema, el gerente general del AT&T Stadium, Tod Martin, explicó que se trata de una solución inspirada en sedes como Wembley y Tottenham.

"Las luces de cultivo están en la parte superior, donde tenemos 18 de estas colgando del techo, es un paso adelante muy innovador por parte del estadio, algo inédito", describió Ewen Hodge.

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Grupo J: en qué puesto está cada país

El Grupo J del Mundial 2026 tiene a Argentina y Austria en la cima tras la primera fecha, ambos con tres puntos y diferencia de gol positiva. La Selección de Scaloni lidera por mayor eficacia ofensiva, luego de su triunfo 3-0 ante Argelia, mientras que el conjunto europeo se ubica segunda tras vencer 3-1 a Jordania, lo que lo deja con un margen de +2.

En la parte baja aparecen Jordania y Argelia, sin unidades después de sus derrotas en el debut y con la necesidad de sumar en la segunda jornada para no complicar sus chances de clasificar.