Turnos ANSES: cómo sacarlos gratis, rápido y fácil

Conocé la página web que apunta a reducir demoras en la atención administrativa del organismo de Administración Nacional de la Seguridad Social.

La herramienta online del organismo te permite administrar todas las gestiones sin necesidad de acercarte a una oficina.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) modificó su sistema de atención presencial y ahora permite solicitar turnos para cualquier oficina del país , sin importar el domicilio registrado. La medida brinda más opciones para elegir el lugar de atención y apunta a reducir las demoras para quienes necesitan realizar un trámite de manera presencial.

El organismo también recuerda que una gran cantidad de gestiones continúa disponible por canales digitales . Antes de pedir un turno, cada usuario puede verificar si el trámite que necesita completar se encuentra habilitado en mi ANSES, la Atención Virtual o la app mi ANSES , opciones que permiten resolver distintas consultas sin asistir a una dependencia.

El pedido de un turno se realiza de manera online desde el portal oficial de ANSES . El sistema permite seleccionar el trámite que se desea realizar y, a partir de ese momento, muestra las oficinas disponibles junto con los días y horarios habilitados.

Cada persona puede elegir la dependencia que le resulte más conveniente , sin restricciones por el domicilio declarado ante el organismo. Una vez elegida la oficina, el sistema permite seleccionar la fecha y el horario disponibles .

Al finalizar el proceso, ANSES genera una constancia con el número de solicitud, la oficina elegida y el horario asignado para la atención. El comprobante puede descargarse o guardarse para presentarlo el día del turno. El organismo informa que el trámite es gratuito y puede completarse desde una computadora o un teléfono celular con acceso a internet.

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Requisitos clave para pedir tu turno en ANSES sin errores

ANSES recomienda comprobar que los datos personales se encuentren correctamente acreditados, antes de iniciar la solicitud del turno. Esa verificación ayuda a evitar inconvenientes durante la gestión presencial.

El acceso a los servicios digitales requiere ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Quienes todavía no cuentan con esa clave pueden crearla siguiendo las instrucciones disponibles en el sitio oficial del organismo. El sistema también aconseja revisar previamente si el trámite puede resolverse por internet. Muchas gestiones ya se encuentran disponibles en los canales digitales, lo que evita traslados innecesarios.

tina ANSES

¿Qué trámites de ANSES requieren turno obligatorio?

El organismo indica que los turnos deben solicitarse para aquellos trámites que requieren atención presencial en una oficina. Al mismo tiempo, recuerda que numerosas gestiones pueden completarse desde los canales digitales.

Entre los trámites disponibles desde una computadora o un celular se encuentran:

consultar recibo de haberes

asignación por prenatal

asignación por maternidad y maternidad Down

asignación por matrimonio

asignación por nacimiento o adopción

autorización para el cobro de asignación por hijo con discapacidad

prestación por desempleo para trabajadores en relación de dependencia

prestación por desempleo para trabajadores de la construcción

cambio de obra social para trabajadores

cambio de medio de cobro para jubilaciones y pensiones

elección del medio de cobro para asignaciones y programas

solicitud de la Pensión No Contributiva por Invalidez

presentación del certificado escolar

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¿Cómo consultar, modificar o cancelar un turno ya programado?

Las personas que ya tienen un turno asignado pueden consultar la información con el número de solicitud generado al momento de realizar la reserva.

Quienes necesiten cancelar una cita deben ingresar a la sección Consultar turno / Cancelar turno, con el número de CUIL y el número de solicitud correspondiente. El sistema solicita confirmar la cancelación para liberar la fecha y el horario asignados.

El cambio de un turno se realiza mediante la cancelación del turno vigente y la generación de una nueva solicitud. Una vez anulada la cita anterior, el usuario debe volver a ingresar al sistema de turnos, seleccionar el trámite, completar los datos requeridos, elegir la oficina, la nueva fecha y el horario disponible.

El proceso finaliza con la emisión de una nueva constancia. Ese comprobante incluye el número de registro actualizado y los datos del nuevo turno, por lo que ANSES aconseja conservarlo para presentarlo el día de la atención presencial.