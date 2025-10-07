Participó en una misión a Jupiter y un asteroide lleva su nombre: ¿Quién es Adriana Ocampo, una de las mujeres más importantes de la astronomía y tecnología?

La geóloga planetaria de nacionalidad colombiana dejó su huella en la NASA y recibió un reconocimiento único.

Adriana Ocampo es una referente en el campo de la geología espacial.

Desde muy joven, Adriana Ocampo soñaba con explorar el espacio . Esa pasión se transformó en una carrera internacional dentro de la NASA . Su curiosidad por el universo se convirtió en descubrimientos que cambiaron la manera de entender la Tierra y el sistema solar.

Ocampo no solo fue parte de misiones científicas a planetas y de investigaciones de asteroides, también se convirtió en una referente para las nuevas generaciones, especialmente de mujeres , que están interesadas en la investigación espacial.

Adriana Ocampo nació en Barranquilla, Colombia, y pasó parte de su infancia en Argentina antes de mudarse a Estados Unidos durante la adolescencia. Ahí empezó un camino que la llevaría a convertirse en una de las figuras más reconocidas de la geología planetaria.

Su vínculo con la NASA arrancó a los 17 años , cuando consiguió un puesto como asistente técnica luego de realizar un voluntariado en un centro especializado en exploración espacial. A los pocos años obtuvo el título de bióloga en la Universidad Estatal de California y, más adelante, completó una maestría en geología planetaria en la Universidad Estatal de Northridge. Finalmente, alcanzó el doctorado en la Universidad de Ámsterdam.

Actualmente reside en Washington D.C., donde continúa con proyectos de investigación y programas científicos de alcance internacional.

La exitosa carrera de Adriana Ocampo

En la NASA, Ocampo participó en varias misiones importantes, entre ellas una misión hacia Júpiter y estudios del cinturón de asteroides. Además, tuvo un rol fundamental en la investigación del cráter de Chicxulub, ubicado en México, relacionado con la extinción masiva que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años.

Junto a su equipo identificó desde imágenes satelitales el anillo de cenotes que marca el borde del cráter, uno de los hallazgos más relevantes en la historia de la geología. Por su trayectoria, la NASA la nombró gerente de Programas Científicos en la Dirección de Misiones Científicas. Ahí acompañó el desarrollo de nuevas generaciones de científicas y científicos.

Como reconocimiento, un asteroide lleva su nombre, lo que significa que su legado quedará para siempre.