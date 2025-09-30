La mujer más rica del mundo que agrandó su fortuna en 400 millones en seis horas: quién es Safra Catz







En cuestión de horas y con gran ambición, logró generar millones con uno de los anuncios más importantes del sector tecnológico.

Con gran visión, logró sumar millones a su ya abultado patrimonio con una jugada maestra en su empresa.

Lograr acumular tantos millones en tan solo seis horas no es fácil. No alcanza con estar en el lugar y momento indicado, también hay que llevar adelante una planificación previa y contar con mucha experiencia para poder llevar las negociaciones a buen puerto.

Safra Catz ha conseguido cosechar una verdadera fortuna en ganancias tanto para la empresa dónde trabaja como para sí misma. En tiempo récord, logró agigantar su patrimonio debido a las ganancias que generó con un contrato que al día de hoy da que hablar.

Safra-Catz Catz acumuló millones y puso a Oracle en el foco del mundo tecnológico.

Multimillonaria y líder hecha a sí misma: la historia de Catz Nació en Israel, y a los seis años emigró a Estados Unidos con sus padres. De familia modesta, destacó por su talento con los números. En 1983, se graduó en economía en la Escuela Wharton y en 1986 obtuvo un doctorado en derecho en la Universidad de Pensilvania.

De 1986 a 1999, trabajó en Donaldson, Lufkin & Jenrette, una firma de Wall Street que asesora en fusiones de empresas. Como directora en 1997, lideró negociaciones de alto nivel, forjando habilidades para cerrar acuerdos multimillonarios y empezar a llamar la atención de los verdaderos gigantes del mercado. Catz se unió a Oracle como vicepresidenta senior de operaciones. Reestructuró las ventas globales, aumentando ingresos en mercados como Europa y Asia. Su enfoque en eficiencia fortaleció la posición de la compañía en software empresarial.

En 2001, entró al consejo de administración, diseñando estrategias de expansión. Ya en 2004, asumió como presidenta y lideró la compra de PeopleSoft por 10.3 mil millones de dólares, consolidando a Oracle en el mercado de gestión y cinco años después gestionó la adquisición de Sun Microsystems por 7.4 mil millones de dólares, integrando tecnologías de servidores y bases de datos. Esta movida logró que puedan competir con gigantes como IBM y Microsoft. Asumió como copresidenta ejecutiva con Mark Hurd en 2014, liderando la transición hacia servicios de computación en la nube. Sus estrategias duplicaron los ingresos por suscripciones, posicionando a Oracle como un líder en soluciones digitales para empresas. Tras la salida de Hurd en 2019, ella se convirtió en la única CEO. Negoció contratos para infraestructura de nube con OpenAI, xAI, Meta, Nvidia y AMD, y lideró la compra de Cerner por 28 mil millones en 2022, expandiendo la empresa al sector de tecnología médica, pero su mejor jugada llegaría tres años después. El 11 de septiembre de 2025, Oracle anunció contratos por 455 mil millones de dólares para proporcionar servidores y almacenamiento a empresas de inteligencia artificial. Las acciones subieron un 17% tras el informe. Esto disparó su riqueza, sumando 400 millones en solo seis horas a su patrimonio. Miles de millones: el patrimonio de Safra Catz El patrimonio de Safra Catz se estima en 3.4 mil millones de dólares, derivado de sus 9 millones de acciones en Oracle. También invierte en propiedades de lujo: Posee una mansión en Atherton, California, valorada en 20 millones de dólares, un apartamento en Nueva York y un jet privado Gulfstream G650 de 70 millones de dólares. También se ha destacado su filantropía, ya que donó 5 millones a la Universidad de Pensilvania para becas de economía en 2023 y tres millones a la Fundación Cultural de Nueva York para festivales de arte.

