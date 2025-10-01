NBA y ayuda mundial: las millonarias donaciones de Michael Jordan

El ex basquetbolista destina millones a escuelas, hospitales y programas comunitarios, apoyando la educación, la salud, la inclusión y el deporte.

Con una visión imparable, Michael Jordan convirtió su legado en donaciones para contribuir a la seguridad alimentaria y la igualdad racial en Estados Unidos.

Michael Jordan , reconocido mundialmente como uno de los más grandes jugadores de baloncesto de todos los tiempos, trascendió las fronteras de la cancha para convertirse en un referente de la filantropía . A lo largo de las últimas décadas, su nombre está asociado a los seis campeonatos de la NBA con los Chicago Bulls, y también a una serie de acciones solidarias que impactaron positivamente a comunidades de todo el mundo.

Desde su histórica donación a la "Fundación Make-A-Wish" en su cumpleaños 60, hasta su compromiso para promover la igualdad racial y la justicia social, la estrella del deporte demostró que su legado va más allá del deporte. Estas contribuciones reflejan su compromiso con causas humanitarias, y el deseo de utilizar esta fortuna para generar el cambio.

Uno de los pilares de la filantropía de Michael Jordan es la educación . El deportista realizó grandes aportes a instituciones educativas históricamente negras (HBCUs) en Estados Unidos, incluyendo donaciones a universidades como UNC Charlotte y la fundación UNCF (United Negro College Fund) . Su apoyo no solo cubre becas para estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, sino que también financia programas de mentoría y desarrollo académico.

En 2018, donó 2 millones de dólares a la organización "Feeding America" , destinada a combatir el hambre en el país norteamericano. Además, es un firme defensor de la Fundación "Make-A-Wish" , donde, en 2023, realizó una donación de 10 millones , la mayor recibida por la organización en sus 43 años de historia.

Por otro lado, su compromiso con la salud pública se refleja en la apertura de clínicas médicas gratuitas en Carolina del Norte, financiadas con 10 millones de dólares de su bolsillo, para brindar atención a familias sin seguro médico. A esto se le suman acciones en hospitales infantiles y organizaciones que combaten enfermedades graves, asegurando el acceso a tratamientos y cuidados especializados.

En los últimos años, Michael intensificó su compromiso con la justicia social y la igualdad racial. En 2020, tras las protestas por la violencia policial y el racismo, el ex-basquetbolista anunció un plan para donar 100 millones en diez años a organizaciones enfocadas en educación, justicia y desarrollo económico en comunidades afroamericanas.

Aunque su filantropía está centrada en Estados Unidos, el empresario también realiza contribuciones con impacto global, como donaciones para ayuda humanitaria en zonas afectadas por desastres naturales, y el apoyo a programas deportivos, promoviendo la inclusión y la disciplina a través de la actividad.

Patrimonio actual de Michael Jordan

De acuerdo a Forbes, Michael Jordan posee un patrimonio superior a los 3.800 millones de dólares, convirtiéndose en el jugador más rico de la historia de la NBA y en uno de los pocos atletas del mundo en alcanzar esa cifra.

Sin embargo, la base de su fortuna no proviene de los contratos que firmó como jugador (que totalizaron cerca de 94 millones de dólares a lo largo de su carrera), sino de sus decisiones comerciales y empresariales después del retiro.

Así, la clave de su riqueza proviene de la icónica marca Jordan, una división de Nike que genera ingresos anuales por más de 5.000 millones de dólares. De esta manera, el ex jugador recibe aproximadamente el 5% de esas ventas, lo que equivale a alrededor de 150 millones de dólares anuales solo por regalías.