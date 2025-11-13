La famosa cadena de comida rápida cierra más de 200 locales para siempre: qué pasará en Argentina







Después de una fuerte caída en las ventas, la cadena de hamburguesas atraviesa una reestructuración global que busca priorizar los locales más rentables.

La cadena de comida rápida confirmó el cierre definitivo de entre 200 y 350 restaurantes en Estados Unidos. Freepik

Durante muchos años, las hamburguesas y papas fritas recién hechas fue una de las postales más típicas en Estados Unidos. Pero esa imagen parece estar quedando atrás porque "Wendy's", una de las cadenas de comida rápida más populares alrededor del mundo, atraviesa un momento crítico.

La compañía anunció el cierre definitivo de entre 200 y 350 locales en el país norteamericano, en el marco de un plan de reestructuración que busca frenar una crisis comercial que ya afecta al sector, dominada por la inflación, la caída de las ventas y el cambio en los hábitos de consumo. Pero esta decisión generó incertidumbre entre sus clientes: ¿qué pasara con las sucursales en Argentina?

wendys Wendy's cerrará más de 200 tiendas La histórica cadena de hamburguesas creada en 1969 en Ohio confirmó el cierre de entre 200 y 350 restaurantes en todo Estados Unidos, lo que representa entre el 4% y el 6% de sus más de 6.000 locales.

La decisión fue comunicada por Ken Cook, director ejecutivo interino de la empresa luego de la salida de Kirk Tanner, durante una reunión con inversionistas. El plan se enmarca dentro de una “restructuración estratégica” que busca mejorar las finanzas de la marca y concentrar los recursos en los puntos de venta más rentables.

El proceso de cierre comenzará a partir del último trimestre de 2025 y se extenderá hasta comienzos del 2026. Aunque "Wendy's" no publicó una lista oficial de las tiendas afectadas, trascendió que las regiones más comprometidas serían el Midwest, Texas y California, donde la disminución del consumo y los altos costos operativos afectan la rentabilidad.

wendys1 Sin embargo, los motivos no sorprenden a otros empresarios dentro del rubro. En los últimos meses, la firma registró una caída del 4,7% en las ventas, afectada por el índice de inflación y el menor poder adquisitivo de los consumidores. A esto se le suma que muchos locales operaban con infraestructuras "desactualizadas" o no lograban sostener el nivel de facturación necesario para mantener su funcionamiento. Así, con este ajuste, la empresa busca liberar capital y reinvertirlo en tiendas más modernas, tecnológicas y mejor ubicadas, en un intento por revitalizar la compañía frente a la competencia de gigantes como McDonald’s o Burger King. Qué pasará con los locales de Wendy's en Argentina La noticia encendió las alarmas entre los fans de la marca, que en Argentina cuenta con presencia en Buenos Aires y algunas provincias del interior. Sin embargo, fuentes cercanas al sector indicaron que los cierres anunciados por "Wendy's" se aplicarán únicamente a las sucursales de Estados Unidos, sin afectar, por el momento, a las internacionales. En nuestro país, la compañía trabaja bajo el modelo de franquicia, gestionada por empresarios locales que operan de forma independiente, aunque respetando los estándares globales de la firma.

