La historia de Marvin Gaye, el Príncipe del Soul: el icono de millones que terminó en bancarrota y con un trágico fin

A pesar de su enorme contribución a un nuevo estilo musical, su vida tuvo vaivenes y terminó sin sus millones y de la forma más trágica.

Uno de los artistas más importantes de la música estadounidense.

La historia de Marvin Gaye, como suele suceder con los artistas talentosos, es bastante particular. A pesar de sus enormes contribuciones a la música, su estilo de vida y adicciones, le costaron millones de dólares y lo forzaron a un malestar físico y mental que le trajo graves problemas.

Por su innovación, voz y talento, protagonizó grandes avances en el género de Rythm & Blues (R&B), además de ser pionero y creador de uno de los éxitos más contundentes de Motown. Gracias a su registro vocal de tres octavas, pudo tener una gran versatilidad en sus composiciones.

Marvin Gaye De sus enormes contribuciones a pérdidas de millones. La trágica vida del artista. De cambiar la historia de la música a morir por culpa de su padre: el ascenso y la caída de Marvin Gaye La caída de Marvin Gaye es, sin dudas, una de las más tristes en la historia de la música. Pero antes de eso, tuvo una época dorada donde parecía que se llevaba la industria por delante. Su primera incursión fue en el cuarteto musical "The Marquees", que firmó con un sello importante, pero fue despedido después de que su sencillo no ingresara en el top.

El grupo se disolvió en poco tiempo y Gaye se fue a Detroit. Tras actuar en casa de Berry Gordy en diciembre de 1960, Marvin firmó con Tamla, una filial de Motown Records, propiedad de Gordy. El primer sencillo de Gaye, "Let Your Conscience Be Your Guide", se lanzó en mayo de 1961, y su álbum debut, "The Soulful Moods of Marvin Gaye", se publicó al mes siguiente.

Pero el éxito llegó 2 años después, cuando "Pride and Joy" se convirtió en su primer sencillo en alcanzar el top 10 de la lista Billboard Hot 100. Marvin lanzó nueve álbumes en solitario en los años 60 y cinco álbumes colaborativos. En esa década, once de sus sencillos alcanzaron el top 10 de la lista Billboard Hot 100, y "I Heard It Through the Grapevine" de 1968 alcanzó el número 1.

La deuda de millones al momento de fallecer De todas maneras, su ascenso se vio eclipsado por su gran evasión impositiva y sus problemas crecientes con las drogas. Gaye consumió marihuana durante toda su vida y comenzó a consumir cocaína a principios de los años 60. También consumía PCP, y se dice que le provocó depresión y paranoia. Intentó suicidarse en 1969, pero el padre de Berry Gordy impidió que lo hiciera. Diez años después, lo intentó de nuevo ingiriendo una onza de cocaína. Según su hermana, también buscó quitarse la vida cuatro días antes de su muerte saltando de un coche en marcha. Para 1984, Marvin Gaye estaba endeudado en 9 millones de dólares con el IRS y rehabilitándose en su casa de la adicción a la cocaína, pero una discusión con su padre, con quien tuvo una relación muy difícil, puso fin a su vida con un cruel asesinato de 2 disparos, que lo dejó agonizando hasta que su hermano lo encontró. Al llevarlo al hospital no pudieron hacer nada y a la 1 de la tarde del primero de febrero de 1984, murió asesinado por su propio padre.

