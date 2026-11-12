La Serenísima volvió a ganar dinero: el plan de Arcor y Danone para recuperar ventas y alcanzar exportaciones récord

Mastellone revirtió pérdidas por casi $38.000 millones, redujo su deuda un 64% y lanzó nuevos productos. Las claves de la recuperación y los desafíos pendientes.

La nueva etapa de La Serenísima bajo el control de Arcor y Danone comenzó a mostrar sus primeros resultados concretos. Mastellone Hermanos, la compañía detrás de una de las marcas lácteas más reconocidas del país, cerró los primeros nueve meses de 2026 con una ganancia neta de $8.133 millones , frente a una pérdida de $37.856 millones registrada durante el mismo período del año pasado. El cambio de signo llegó después de un ejercicio 2025 en el que la empresa había perdido $65.364 millones y en medio de una profunda reorganización societaria que incluyó nuevos aportes de capital, una fuerte reducción del endeudamiento y una estrategia comercial orientada a recuperar volumen con productos de mayor valor agregado.

Sin embargo, el balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) también muestra que la recuperación todavía no está completamente consolidada. Aunque Mastellone volvió a ganar dinero, sus ingresos retrocedieron en términos reales y el resultado operativo acumulado continuó siendo negativo. La mejora estuvo impulsada principalmente por factores financieros , aunque el tercer trimestre dejó una señal favorable: el negocio industrial y comercial volvió a generar un resultado operativo positivo.

El informe tiene una particularidad. Es el primero que permite observar parte de los efectos del reordenamiento posterior a la adquisición de la compañía por parte de Arcor y Danone, que pusieron en marcha su joint venture lácteo el 1° de agosto. Además, incorpora los aportes de capital realizados durante el período y permite dimensionar cómo cambió la situación financiera de Mastellone después de varios años de resultados ajustados.

Entre enero y septiembre, Mastellone registró ingresos por $1,604 billones, frente a los $1,717 billones del mismo período de 2025 . La caída fue del 6,5% en términos reales, ya que los estados contables están expresados en moneda homogénea.

La contracción también se reflejó en el mercado argentino. Las ventas de bienes en el país pasaron de $1,326 billones a $1,241 billones, mientras que los ingresos provenientes de los mercados externos retrocedieron de $369.560 millones a $339.720 millones.

A pesar de esa caída en la facturación, los volúmenes comercializados mostraron una evolución diferente. Según explicó la empresa en su reseña informativa, las cantidades vendidas crecieron un 2% interanual, con un avance del 1,9% en el mercado doméstico y del 1,2% en las exportaciones, de acuerdo con los indicadores comerciales utilizados por la compañía.

En su informe, Mastellone reconoció que el año había comenzado con dificultades, pero destacó un cambio de tendencia durante los últimos meses. Según explicó, después de un primer trimestre marcado por factores estacionales y un desequilibrio entre costos e ingresos, inició un proceso de recuperación paulatina de sus resultados económicos, pese a la debilidad del consumo masivo y al incremento de algunos costos relevantes.

Los números del tercer trimestre permiten observar esa recuperación. Entre julio y septiembre, Mastellone obtuvo una ganancia neta de $13.184 millones, cuando un año antes había perdido $36.632 millones. El resultado fue suficiente para revertir las pérdidas acumuladas durante el primer semestre, que habían alcanzado los $4.790 millones.

También mejoró la rentabilidad bruta. Durante el tercer trimestre, la ganancia bruta aumentó de $177.795 millones a $190.189 millones, pese a que los ingresos cayeron de $598.184 millones a $546.361 millones. Esto significa que el margen bruto pasó del 29,7% al 34,8% de las ventas.

Otro dato relevante es que el resultado operativo del tercer trimestre fue positivo en $14.273 millones, frente a una pérdida operativa de $400 millones en el mismo período de 2025, considerando también las otras ganancias y pérdidas operativas. La mejora contrasta con el resultado operativo acumulado de los primeros nueve meses, que todavía muestra una pérdida de $16.965 millones.

La recuperación también estuvo acompañada por una renovación de la oferta comercial. La compañía destacó el lanzamiento del dulce de leche aireado, la leche en polvo Protein y el bebible sabor alfajor, además del rediseño de su línea de leches funcionales, que incorporó una versión con colágeno.

Estos movimientos forman parte de una estrategia orientada a sostener el crecimiento de los volúmenes sin resignar rentabilidad, en un mercado donde los consumidores siguen mostrando cautela y las empresas buscan ampliar su presencia en segmentos de mayor valor agregado.

Los datos de producción y ventas permiten dimensionar mejor esa recuperación. Durante los primeros nueve meses de 2026, Mastellone comercializó el equivalente a 1.059 millones de litros de leche, apenas por encima de los 1.057 millones registrados un año antes, aunque con una mejora del 12,7% respecto de 2024.

En el mercado argentino, las ventas alcanzaron los 726 millones de litros, frente a los 724 millones de 2025. La recuperación todavía resulta insuficiente para alcanzar los niveles de 2023, cuando la compañía había comercializado 756 millones de litros durante el mismo período.

El cambio más significativo de los últimos años aparece en las exportaciones. Mientras que en 2023 Mastellone había destinado al exterior el equivalente a 224 millones de litros, este año alcanzó los 333 millones, un crecimiento acumulado del 48,7%. De esta manera, los mercados internacionales ya representan más del 31% del volumen total comercializado por la empresa.

Los aportes de Arcor y Danone que cambiaron las cuentas de La Serenísima

Una de las principales novedades del balance aparece en la estructura financiera. Después de concretarse el cambio de control accionario, Mastellone recibió importantes aportes de capital destinados a reducir sus compromisos financieros.

El 23 de julio, la compañía aprobó un aporte de u$s70 millones realizado por Bagley Argentina. Posteriormente, el 26 de agosto, se aprobó un nuevo aporte irrevocable por u$s30 millones.

En conjunto, los estados financieros reflejan ingresos por aportes de capital y aportes irrevocables de $153.441 millones, fondos que fueron utilizados para fortalecer el patrimonio y cancelar parte del endeudamiento.

El impacto fue considerable. Al cierre de septiembre, las deudas financieras de Mastellone sumaban $120.261 millones, frente a los $338.025 millones registrados al finalizar 2025. Esto representa una reducción del 64,4% en términos reales.

Si se descuenta el efectivo disponible, la deuda financiera neta pasó de $321.466 millones a $89.076 millones. Al mismo tiempo, el patrimonio total aumentó de $423.364 millones a $587.450 millones.

La empresa destacó especialmente este proceso de desendeudamiento y sus consecuencias sobre los costos futuros. Según explicó en su reseña, los fondos aportados por los accionistas se destinaron a reducir los compromisos financieros, lo que permitió disminuir el costo promedio de la deuda y liberar recursos que anteriormente debían utilizarse para pagar intereses.

La mejora financiera también aparece en el estado de resultados. Los costos financieros bajaron de $32.379 millones a $25.030 millones, mientras que las diferencias de cambio pasaron de representar una pérdida de $25.328 millones a generar un resultado positivo de $51.016 millones.

Este último punto es fundamental para interpretar el balance. La vuelta a las ganancias no se explica exclusivamente por una mejora en la venta de productos lácteos, sino también por el efecto favorable de las diferencias de cambio y otros resultados financieros.

De hecho, el conjunto de resultados financieros, monetarios y de inversiones aportó un saldo positivo de $29.477 millones, frente a una pérdida de $38.411 millones durante el mismo período de 2025.

La compañía también consiguió mantener una generación de efectivo operativa positiva, aunque inferior a la del año anterior. Entre enero y septiembre produjo $67.109 millones de caja a través de sus operaciones, frente a $80.498 millones en 2025.

El nuevo negocio lácteo apuesta a un récord de exportaciones

La transformación de Mastellone comenzó formalmente en marzo de este año, cuando se alcanzó el acuerdo para adquirir el 51,323% del capital que permanecía en manos de la familia fundadora y el fondo Dallpoint. La transferencia accionaria se concretó el 7 de julio y permitió que Bagley Argentina asumiera el control de la compañía.

La operación formó parte de un proyecto más amplio entre Arcor y Danone para integrar sus negocios lácteos bajo La Serenísima Unida S.A., una sociedad con conducción compartida. La nueva estructura comenzó a operar el 1° de agosto, con el objetivo de unificar decisiones comerciales, compras, logística y distribución.

Hasta entonces, Mastellone concentraba principalmente la elaboración de leche fluida, quesos, manteca, leche en polvo y dulce de leche, mientras que Danone desarrollaba categorías como yogures y postres refrigerados bajo la misma marca.

El objetivo de la integración es aprovechar las economías de escala y mejorar la eficiencia de un negocio que durante los últimos años enfrentó dificultades para sostener sus márgenes. En ese contexto, los nuevos accionistas comenzaron por fortalecer financieramente a Mastellone, aunque el verdadero desafío estará en consolidar la recuperación comercial.

Para lo que resta del año, la empresa anticipó que el crecimiento de la producción primaria de leche permitirá incrementar las operaciones internacionales. En su reseña sostuvo que espera alcanzar una "nueva cifra record de exportaciones en nuestra historia", impulsada por una mayor disponibilidad de materia prima.

La expectativa contrasta con un mercado interno que todavía no muestra una recuperación sostenida. La propia compañía reconoció que la actividad económica permanece amesetada y que el consumo masivo presenta un comportamiento apenas modesto.

Sin embargo, también identificó algunos factores favorables para los próximos meses. En particular, destacó la desaceleración de la inflación y cierta estabilidad cambiaria, dos variables que, según su evaluación, podrían contribuir a mejorar los resultados.

En ese escenario, Mastellone aseguró que mantendrá sus expectativas positivas sobre la evolución del negocio y continuará optimizando sus acciones comerciales, apoyándose en la variedad de productos, la logística y sus principales marcas.