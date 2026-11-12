Roger Taylor, baterista de Duran Duran, deja el grupo y se retira de la música tras un problema de salud + Agregar ámbito en









La banda anunció la salida de Taylor en las redes sociales, describiéndolo como "una pieza clave del sonido de Duran Duran a lo largo de dos etapas extraordinarias".

El reconocico músico de 66 años dejará la música por problemas de salud.

El baterista Roger Taylor deja Duran Duran y se retira como músico tras un reciente diagnóstico de tinnitus.

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La banda anunció la salida de Taylor en las redes sociales, describiéndolo como "una pieza clave del sonido de Duran Duran a lo largo de dos etapas extraordinarias". Taylor se unió al grupo desde sus inicios y permaneció con ellos hasta 1985, para luego regresar en 2001 y tocar con el resto de los miembros hasta la actualidad.

El comunicado de Duran Duran sobre la salida de Roger Taylor de la banda "Esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar", dice Taylor en el comunicado de la banda. "Tocar la batería en esta banda ha sido la alegría de mi vida, y nunca podré agradecerles lo suficiente a los fans por el cariño que nos han demostrado a lo largo de los años. Pero la verdad es que mi tinnitus ha ido empeorando progresivamente, y he llegado al punto en que debo escuchar a mi cuerpo y a mis médicos".

“No ha sido fácil coordinar todo esto, pero me retiro por todo lo alto”, continuó. “Acabamos de regresar de una gira por el Reino Unido y Europa de gran éxito, tras nuestro segundo concierto como cabeza de cartel en el BST Hyde Park, nuestra entrada en el Salón de la Fama del Rock & Roll y nuestra vuelta al estudio con Nile Rodgers. No podría haber deseado un final mejor, con tantos momentos especiales que atesoraré para siempre. Me marcho con enorme orgullo y con un cariño inmenso por Simon, Nick y John”.

Sus compañeros de Duran Duran —Simon Le Bon, Nick Rhodes y John Taylor— también emitieron un comunicado, refiriéndose a Taylor como su “hermano”. “Su forma de tocar la batería ayudó a definir el sonido de Duran Duran desde el principio, y tenerlo de vuelta con nosotros desde 2001 ha sido increíblemente importante para todos”, dijeron. “Apoyamos plenamente su decisión y le deseamos salud y felicidad. Siempre será parte de esta familia, mientras nosotros continuamos explorando nuevos y emocionantes proyectos con la banda”.

View this post on Instagram Como miembro de Duran Duran, Taylor alcanzó la fama en la década de 1980, durante los inicios del grupo. Tras abandonarlo en 1985, se reincorporó en 2001 y colaboró en seis álbumes, el más reciente de ellos, "Danse Macabre", de 2023.

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