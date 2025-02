La mayor empresa de tesorería de Bitcoin del mundo cambió de nombre

Además, saylor recordó que Antoine de Saint-Exupery dijo: "La perfección se alcanza, no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no queda nada que quitar", y agregó que "después de 35 años, nuestra nueva marca representa perfectamente nuestra búsqueda de la perfección".

Phong Le, presidente y consejero delegado de la empresa aseguró que Strategy "está innovando en las dos tecnologías más transformadoras del siglo XXI: el bitcoin y la inteligencia artificial. Nuestro nuevo nombre transmite con fuerza y sencillez el atractivo universal y global de nuestra empresa, y el valor que aportamos a las estrategias de nuestros accionistas, clientes, socios y empleados".

Qué es Strategy

Strategy es la primera y mayor empresa de tesorería Bitcoin del mundo, que cotiza en bolsa y ha adoptado el bitcoin como principal activo de reserva.

"Mediante el uso de los ingresos procedentes de la financiación de capital y deuda, así como de los flujos de efectivo de nuestras operaciones, acumulamos bitcoin estratégicamente y defendemos su papel como capital digital", sostuvieron.

"Nuestra estrategia de tesorería está diseñada para proporcionar a los inversores diversos grados de exposición económica al bitcoin, ofreciendo una gama de valores que incluye instrumentos de renta variable y renta fija. Además, proporcionamos software de análisis empresarial impulsado por IA líder en el sector, avanzando en nuestra visión de Inteligencia en todas partes", agregaron.

Según explican en Strategy, aprovechan capacidades de desarrollo para explorar la innovación en aplicaciones Bitcoin, integrando la experiencia analítica con el compromiso con el crecimiento de los activos digitales.

"Creemos que nuestra combinación de excelencia operativa, reserva estratégica de bitcoin y enfoque en la innovación tecnológica nos posiciona como líderes tanto en el sector de los activos digitales como en el de la analítica empresarial, ofreciendo una oportunidad única para la creación de valor a largo plazo", concluyeron.