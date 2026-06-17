La nieve gana protagonismo: abren los centros de esquí y crece la expectativa por la temporada invernal

Las intensas nevadas registradas en la cordillera impulsaron el inicio de la temporada en varios centros de esquí. Crece el optimismo para las vacaciones de invierno.

Con la llegada de las primeras nevadas del invierno, los principales centros de esquí del país comenzaron a poner en marcha la temporada 2026 y crece el optimismo en el sector turístico de cara al receso escolar.

El primero en abrir fue Cerro Bayo , en Villa La Angostura, que inauguró oficialmente la temporada el último viernes gracias a las condiciones de nieve acumulada en la montaña y la generación de nieve artificial.

La expectativa también es alta en Chubut. Desde La Hoya, en Esquel, destacaron que las recientes nevadas ratifican los pronósticos climáticos para la región y generan entusiasmo . "La llegada de estas nevadas confirma las previsiones meteorológicas para la cordillera chubutense y genera un clima de entusiasmo no solo para los amantes del esquí y el snowboard, sino también para quienes desean conocer la nieve por primera vez", señalaron desde la Subsecretaría de Turismo. La apertura todavía no está definida, pero se estima que será en los próximos días.

El centro de esquí Caviahue tiene prevista su apertura para el próximo 27 de junio , con una temporada que se extenderá hasta el 30 de septiembre.

En tanto. el Cerro Catedral , en Bariloche, abrió el sábado para peatones gracias a las intensas nevadas que recibió. Paralelamente, está reforzando la montaña con fabricación de nieve, para poder abrir cuánto antes.

Por su parte, Batea Mahuida, el parque de nieve administrado por la comunidad mapuche Puel cerca de Villa Pehuenia, comenzará a recibir visitantes a partir del 1 de julio.

Las Leñas espera un poco más de nieve, por lo que la fecha de apertura todavía es incierta. Tal como sucede en Chapelco, que todavía no comunicó la fecha oficial de apertura, aunque se espera que sea inminiente.

Promociones para atraer turistas

Además de las condiciones climáticas favorables, los centros de esquí buscan captar visitantes con distintas estrategias comerciales. Una de las iniciativas más llamativas llegó desde Laderas Cerro Perito Moreno, ubicado a 25 kilómetros de El Bolsón. El complejo lanzó una campaña inédita vinculada al Mundial: quienes hayan comprado sus pases antes del 15 de junio podrán esquiar sin costo durante toda la temporada 2027 si Argentina logra consagrarse campeona.

Las promociones aparecen como una herramienta clave en un contexto donde la demanda turística se encuentra más repartida que en otros años.

El Mundial modifica los hábitos de viaje

Según explicó Pablo Aperio, CEO de Travel Services, el calendario turístico de este invierno está fuertemente influenciado por la Copa del Mundo.

"Observamos que una parte importante de la demanda está concentrada en las vacaciones de invierno y en el Mundial, lo que influye en la planificación de los viajes. Hay viajeros que organizaron sus vacaciones para coincidir con el evento, ya sea porque asistirán al Mundial o porque aprovecharán el receso escolar para viajar en familia. Al mismo tiempo, existe otro segmento que prefiere postergar sus vacaciones para después de finalizado el Mundial. En este contexto, la demanda se encuentra más distribuida entre distintos momentos del año", sostuvo.

En cuanto a las preferencias de los viajeros por fuera de los destinos de nieve, Estados Unidos continúa liderando la demanda internacional, con Miami entre los destinos más elegidos. También mantienen una fuerte atracción Madrid y los destinos del Caribe, especialmente Punta Cana. Para escapadas más cortas, Río de Janeiro sigue posicionándose entre las opciones favoritas.

“A nivel internacional Miami se posiciona como uno de los destinos predilectos teniendo en cuenta que parte del periodo vacacional coincide con el Mundial. Destinos de Estados Unidos, junto a Brasil y Madrid despiertan especial interés de acuerdo a información que recabamos de las empresas miembros de FACVE”, sostuvo Carlos Núñez, director ejecutivo de FACVE.

Con más nieve acumulada y las vacaciones de invierno cada vez más cerca, el sector turístico espera que las próximas semanas comiencen a consolidar la venta de pases para esquiar, pese a ser un año con demanda fragmentada por el impacto del Mundial.