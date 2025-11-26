Las escrituras en CABA crecieron 17,2%: fue el segundo mejor octubre en 27 años + Seguir en









En el décimo mes del año se anotaron más de 7000 registros. El monto total de las transacciones realizadas ascendió un 85,1%, con $1.175.883 millones

De acuerdo a cifras del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, se formalizaron 1501 escrituras con hipoteca. Depositphotos

El mercado inmobiliario porteño registró un nuevo salto en la compraventa de inmuebles en el mes pasado, que lo ubica como el segundo mejor octubre de la serie histórica que se remonta a 1998. El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires informó que se reportaron más de 7000 escrituras, lo que representa un incremento del 17,2% respecto al mismo mes del 2024.

colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires La marca es el segundo mejor octubre de la serie histórica que se remonta a 1998.a El relevamiento del décimo mes del año cerró con una cifra de 7018 registros, un 0,3% por encima de septiembre, que se ubicó en 6998 escrituras. El monto total de las transacciones realizadas ascendió un 85,1%, con $1.175.883 millones.

El mejor registro de escrituras en octubre desde 2006 El valor medio de los actos fue de $167.552.533. Si se toma el tipo de cambio oficial promedio, la cifra representa unos u$s114.067. En un año creció 57,9% en pesos, mientras que en moneda estadounidense trepó 8,9%.

“En octubre superamos las 7000 operaciones, un hecho que solo ocurrió 2 veces desde que tenemos la medición que comenzó en 1998. Solo fue superado por el octubre de 2006, pero marca el gran año que estamos teniendo", dijo la presidenta, Magdalena Tato.

colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires2 El valor medio de los actos fue de $167.552.533. Las escrituras con hipoteca crecieron 59% en octubre Desde el Colegio de Escribanos de CABA, octubre registró 1501 escrituras formalizadas con hipoteca, lo que representa un salto del 59% respecto al mismo mes del año pasado. En los primeros 10 meses se contabilizan 12328 (+323%).

"Volvemos a repetir que contra todos los pronósticos de cierta desaceleración hipotecaria, fue el mejor mes hipotecario de este nuevo ciclo de créditos, porque logramos 1501 operaciones en bancos”, celebró Tato. colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires3 La marca representa un salto del 59% respecto al mismo mes del año pasado. “En cuanto a pronósticos, no es imposible que cerremos 2025 con más de 70 mil escrituras de compraventa, una cifra que no se logra desde 2007", proyectó la presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, aunque remarcó que para ello "tenemos que continuar con simultaneidad y ritmo y trabajar para que el crédito hipotecario no decaiga y genere un círculo virtuoso”.