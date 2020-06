Latam: trabajadores aseguran que "se está a tiempo" para "salvar a la empresa y las fuentes laborales"

"Sabemos que pueden existir sectores que hayan tenido intereses oscuros para perjudicar a la empresa, pero los trabajadores, en su mayoría, nunca han entrado en ese juego perverso", señaló un comunicado de USTARA, sin brindar mayores detalles al respecto.

"Es irresponsable echar culpas a los trabajadores por la crisis de gerenciamiento de Lan Argentina, que forma parte de una multinacional; el verdadero y único origen del problema fue la falta de administración de la crisis debido a la pandemia (de coronavirus) que sacudió al mundo", agregó el sindicato.

El comunicado, que lleva la firma del secretario general de la Unión Sindical de Trabajadores Aeronáuticos de la Argentina (USTARA), Guillermo Cruz Quival, entre otros dirigentes del gremio, indicó que para el sindicato, aún "se está a tiempo" para "salvar a la empresa y preservar las fuentes laborales", tras la anunciada decisión de dejar de operar en el país.

"Los trabajadores de Lan Argentina tenemos una férrea voluntad de que la empresa continúe operando en la Argentina y estamos dispuestos a colaborar y redoblar nuestros esfuerzos para que esto ocurra, siempre y cuando las medidas propuestas no impliquen un retroceso de las conquistas y los salarios de nuestros trabajadores", dijo el gremio.

El sindicato señaló que existe una "falta de diálogo, empatía y comprensión de parte de la empresa" hacia los empleados y añadió: "Cuenten con el hombro de cada trabajador de Lan Argentina representado por USTARA, pero no nos pidan nunca estar de rodillas ni tampoco aceptar que se nos atribuyan los fracasos de terceros", en referencia a la compañía.

Finalmente, el gremio consideró que "no es sano para una nación libre como la Argentina que no exista una política aerocomercial abierta y competitiva, donde la empresa Lan Argentina (...) es una jugadora importante de este mercado que no puede dejar de existir".

"Países como Estados Unidos y el propio Reino Unido con sus políticas económicas ultraliberales han salido a respaldar y rescatar empresas en momentos de crisis terminales. Los trabajadores de Lan Argentina vemos con buenos ojos que el Estado árbitro, institución de todas y todos los Argentinos, tome las medidas necesarias para permitir la operación de Lan Argentina", completó el sindicato.