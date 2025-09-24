Logró un patrimonio de miles de millones al convertirse en el cupido del siglo XXI: quién es Andrey Andreev

Con apps como Badoo y Bumble, transformó la forma en que millones buscan pareja y levantó una fortuna de miles de millones.

El empresario ruso convirtió a Badoo y Bumble en éxitos globales, atrayendo a millones de usuarios y acumulando un patrimonio multimillonario.

El negocio de las aplicaciones de citas mueve millones de usuarios en todo el mundo y genera fortunas descomunales. En ese terreno, un nombre se impone con fuerza: Andrey Andreev , el empresario ruso que revolucionó el sector digital y acumuló una riqueza que lo coloca entre los más influyentes de la industria.

Su historia combina visión tecnológica, estrategia empresarial y la capacidad de detectar oportunidades donde otros no se atrevieron. Desde Moscú hasta Londres, Andreev supo reinventarse y transformar el modo en que millones buscan pareja en la era de internet.

Andreev inició su carrera en los años noventa con proyectos tecnológicos que lo entrenaron para el futuro. Tras el éxito inicial con empresas como SpyLog y Begun , en 2006 lanzó Badoo , una aplicación que rápidamente escaló posiciones hasta convertirse en una de las más grandes del mundo, con cientos de millones de usuarios.

Más tarde, el empresario diversificó su imperio con nuevas plataformas: Chappy , enfocada en hombres homosexuales; Huggle , que conecta a personas por los lugares que frecuentan; y Lumen , pensada para mayores de 50 años. Cada una consolidó su habilidad para anticiparse a tendencias y necesidades del mercado.

El gran salto lo dio con Bumble, cofundada junto a Whitney Wolfe Herd, exejecutiva de Tinder. La app rompió esquemas al permitir que fueran las mujeres quienes dieran el primer paso. Su crecimiento explosivo en Estados Unidos marcó un antes y un después en la industria.

Con operaciones en Londres y oficinas en Moscú, Andreev construyó un modelo de negocio basado en alianzas estratégicas y visión global. Aunque mantiene un perfil bajo, su influencia resulta innegable dentro del universo digital.

Miles de millones: el patrimonio de Andrey Andreev

En 2019, Andreev vendió su participación mayoritaria en Bumble y Badoo al grupo Blackstone, en una operación que valoró a las compañías en más de 3.000 millones de dólares. Luego, apostó por nuevos proyectos como Stereo, una red social de audio que buscó competir con Clubhouse.

Según datos de Forbes, el patrimonio actual de Andreev alcanza los 2.100 millones de dólares, lo que lo ubica en el puesto 1688 del ranking de multimillonarios de 2025.