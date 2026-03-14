Más de 100 locales cerrarán para siempre: la empresa de ropa deportiva que enfrenta deudas de millones

La crisis económica y los cambios de hábitos en el consumo se cobraron otra víctima de la industria de indumentaria.

Una de las empresas de indumentaria deportiva más importante del país.

En los últimos años, el sector de la indumentaria deportiva atraviesa una transformación marcada por nuevos hábitos de consumo. La expansión del comercio electrónico, la competencia global y la presión de grandes cadenas internacionales modificaron el panorama del retail para millones en muchos países.

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A esto se suman cambios en las estrategias comerciales de las empresas y un contexto económico que obliga a muchas marcas a reestructurar sus negocios. En ese escenario, varias compañías históricas comenzaron a enfrentar dificultades financieras que derivaron en cierres de tiendas y procesos de reorganización .

Uno de los casos más resonantes es el de Intersport , la conocida cadena de tiendas deportivas que atraviesa una fuerte crisis financiera. La empresa acumula deudas millonarias y enfrenta el cierre de más de 100 locales tras entrar en un proceso de liquidación en España.

Intersport es una de las cadenas de artículos deportivos más reconocidas a nivel internacional. La compañía nació en Europa y con el tiempo logró expandirse a decenas de países, llegando a tener miles de tiendas en todo el mundo dedicadas a la venta de indumentaria, zapatillas y equipamiento para distintos deportes.

InterSport es una de las empresas de indumentaria más importantes de España

En España, la marca llegó a consolidar una amplia red comercial con más de un centenar de locales , muchos de ellos operando bajo el modelo de franquicia. Durante años, la empresa logró posicionarse como una referencia dentro del mercado deportivo junto a otras grandes cadenas del sector.

Sin embargo, la situación comenzó a complicarse cuando la compañía acumuló una importante deuda financiera y no logró encontrar un inversor que respaldara su plan de rescate. La empresa intentó negociar con bancos y proveedores una reestructuración que incluía quitas de hasta el 70% de la deuda, pero el acuerdo no obtuvo el apoyo necesario.

InterSport La mítica empresa sorprendió a millones de clientes con su anuncio de cierre. Imagen: Sebas Senande

Ante ese escenario, la Justicia ordenó la liquidación de varias sociedades del grupo en España, lo que afecta a una red cercana a las 120 tiendas que operaban en el país.

Que sucederá con los empleados de las tiendas que cierran

El proceso de liquidación quedó en manos de una administración concursal que deberá gestionar el cierre de locales y la venta de los activos de la empresa. El objetivo es recuperar la mayor cantidad posible de dinero para los acreedores y, al mismo tiempo, intentar preservar algunas unidades de negocio que aún resulten rentables.

Mientras tanto, muchas de las tiendas continúan operando de manera temporal mientras se avanza con el proceso judicial. En paralelo, los administradores buscan alternativas que permitan mantener parte de la actividad comercial y reducir el impacto sobre los trabajadores.

Sin embargo, la incertidumbre afecta a cientos de empleados vinculados a la red de locales, ya que el cierre definitivo de muchos establecimientos podría derivar en despidos si no se logra vender parte del negocio o transferir las tiendas a nuevos operadores.

InterSport La mítica casa de deportes española anunció el cierre de 120 locales y sorprendió a millones de clientes. Imagen: Intersport

El futuro de la empresa tras el adiós

Tras el colapso de su filial española, el grupo reorganizó sus operaciones en la región y comenzó a integrarlas dentro de una estructura para el sur de Europa que incluye mercados como Francia, Bélgica, España y Portugal.

Al mismo tiempo, algunas empresas del sector mostraron interés en adquirir parte de los activos o determinadas tiendas del grupo. Si estas operaciones avanzan, podrían permitir que algunos locales continúen funcionando bajo nuevos propietarios y evitar el cierre total de la red comercial.