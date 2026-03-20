Más problemas para el frigorífico ArreBeef: tras suspender 400 operarios, ahora China bloquea sus exportaciones

El país asiático sancionó a la empresa argentina por encontrar residuos de fármacos en la carne. Viene de recortar personal por la caída de la actividad en su planta de Ramallo.

La situación de ArreBeef se enmarca en un momento de crisis que afecta a toda la industria cárnica.

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El frigorífico ArreBeef sumó un nuevo traspié que profundiza la situación crítica que viene atravesando el sector desde hace unos meses. A la reciente suspensión de unos 400 operarios por la caída de la actividad en su planta de Pérez Millán, en el partido bonaerense de Ramallo, se le agregó ahora una novedad de alto impacto: fue sancionado por China por razones sanitarias y no podrá seguir exportando a ese país hasta nuevo aviso.

A principios de este mes de marzo, tal como informó Ámbito , dejó sin tareas a un grupo de trabajadores, en su mayoría contratados bajo modalidad tercerizada . La decisión no implicó despidos formales, pero sí la interrupción de la convocatoria laboral , un mecanismo habitual en el sector para ajustar la dotación según el volumen de producción.

El trasfondo de esa medida es una caída abrupta en la actividad . ArreBeef pasó de procesar cerca de 1.500 cabezas de ganado por día a un rango de entre 850 y 900, lo que representa una reducción cercana al 40%.

Este ajuste tuvo impacto inmediato en el empleo en Ramallo. En una localidad donde el frigorífico es uno de los principales motores económicos, la suspensión de operarios generó incertidumbre y preocupación, tanto en los trabajadores como en el entramado comercial de la zona.

El golpe externo: China suspende el permiso para exportar

Cuando la empresa aún intentaba acomodarse a ese escenario adverso, llegó un golpe más severo: China suspendió las exportaciones de ArreBeef hacia su mercado, una decisión que impacta de lleno en el corazón de su negocio.

La medida fue tomada por las autoridades sanitarias del gigante asiático luego de detectar residuos de cloranfenicol, un antibiótico, en un embarque de la firma.

El caso se inscribe en un endurecimiento de los controles por parte de China sobre la carne importada, en un contexto de mayor exigencia sanitaria y sensibilidad sobre la seguridad alimentaria.

La sanción implica que el frigorífico aparece con estatus de “importación suspendida” en el sistema oficial chino, lo que bloquea temporalmente el ingreso de sus productos a ese mercado clave.

Si bien desde la empresa relativizan el impacto inmediato y señalaron que esperan una resolución rápida, lo cierto es que la medida agrega incertidumbre en un momento ya delicado. “Esperemos que sea algo temporal”, indicaron fuentes cercanas a la compañía.

Costos en alza y un negocio cada vez más ajustado

Detrás del freno productivo que sufre ArreBeef aparecen factores estructurales que vienen afectando a toda la industria frigorífica argentina, especialmente a las plantas exportadoras.

Uno de los principales problemas es el aumento del precio del ganado en pie, que subió por encima de la inflación en los últimos meses, encareciendo la principal materia prima del sector.

A esto se suma un tipo de cambio que los exportadores consideran poco competitivo, lo que reduce los márgenes de rentabilidad en las ventas externas.

En el caso de ArreBeef, la situación es aún más sensible debido a su fuerte perfil exportador: gran parte de su producción está destinada al mercado internacional, por lo que cualquier distorsión en precios o competitividad impacta directamente en su operación.

El contexto general tampoco ayuda. La faena bovina en Argentina cayó en febrero un 9% respecto de enero y un 11% interanual, reflejando una desaceleración que atraviesa a toda la cadena cárnica.

A comienzos de marzo, por ejemplo, el frigorífico Ganadera San Roque anunció el cierre definitivo de su planta en Morón, una decisión que derivó en 140 despidos.

En la comunicación enviada a los empleados, la empresa atribuyó la medida al deterioro del contexto económico, la caída del consumo interno y los cambios en las condiciones del negocio.

A ese caso se suman los problemas en el Frigorífico General Pico, en La Pampa, donde cerca de 190 trabajadores recibieron telegramas de despido en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis, mientras la empresa intenta reordenar su situación financiera.