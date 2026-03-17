Frigoríficos en vilo: los costos presionan sobre el precio de la carne, cae la faena y baja la rentabilidad

El encarecimiento del ganado, la caída del consumo y las dificultades para exportar afectan al sector, a la espera de que el acuerdo con EEUU pueda generar un buen impulso al sector. Aparecen alertas en la cadena de pagos.

La industria de los frigoríficos atraviesa un escenario de tensión, con señales que ya se traducen en reducción de actividad . La primera alerta fue el caso de la firma exportadora ArreBeef, que dejó sin tareas a 400 trabajadores, en un contexto donde los costos presionan los márgenes.

Uno de los principales factores detrás de este deterioro es el aumento del precio del ganado en pie, que en los últimos meses comenzó a crecer por encima de la inflación . Según el Monitor Ganadero de la Universidad Austral y FADA, en febrero el precio del ternero subió 10,7% y el del novillito, 7,5% , en ambos casos muy por encima del IPC.

Este encarecimiento impacta directamente en los frigoríficos, que enfrentan dificultades para trasladar esos costos . “Hay dos realidades de la industria. El que exporta en este momento tiene los precios deprimidos y con el aumento del precio del animal en pie se les dificulta poder exportar. Entonces tienen dos alternativas: o achican personal o achican faena. Los que venden al mercado interno tienen un problema serio con los cobros. Los cobros se están atrasando y se pagan siete de cada diez medias reses porque los gastos subieron con la inflación, aumentaron servicios, el personal, etcétera, y se están empezando a acumular deudores ”, advirtió Miguel Schiariti, titular de CICCRA.

La actividad también muestra signos de contracción. En enero, la producción de carne bovina alcanzó las 239 mil toneladas, lo que implicó una caída tanto mensual como interanual. En los últimos tres meses, la faena retrocedió entre 9% y 10% respecto del mismo período del año anterior, en parte por un cambio en el ciclo ganadero.

El fenómeno responde a una menor oferta de animales , asociada a una fase de retención. Los productores están extendiendo los ciclos para aumentar el peso del ganado, en un contexto de precios elevados. Este proceso, que favorece al criador, reduce la disponibilidad inmediata de hacienda para la industria.

Carlos Steiger, profesor del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral, explicó la dinámica: “La cadena está crujiendo un poco, o sea, el precio es muy bueno para el productor porque el precio del novillo está tan caro, pero por otro lado el ternero está mucho más caro que el novillo. Así, el criador en definitiva es el que está recibiendo los mayores beneficios”. Y agregó: “A los que se les complica es a los frigoríficos, porque no pueden trasladar el costo de la materia prima y en la exportación se han logrado mejores precios pero hasta cierto punto”.

Más frigoríficos en crisis

En el mercado interno, el consumo se mantiene débil y comienzan a aparecer problemas en la cadena de pagos en algunas empresas, como advirtió Schiariti.

En este contexto, a comienzos de marzo, Ganadera San Roque cerró su planta en Morón y despidió a 140 trabajadores, atribuyendo la decisión al deterioro del contexto económico y la caída del consumo. A esto se suma el caso del Frigorífico General Pico, en La Pampa, donde cerca de 190 empleados fueron despedidos en el marco de un Procedimiento Preventivo de Crisis.

En el frente externo, si bien los precios internacionales mostraron cierta mejora —con valores de exportación que en diciembre alcanzaron los u$s4.869 por tonelada, un 36,5% más que un año atrás—, los volúmenes continúan en retroceso del 15,7% mensual y 5,1% interanual.

Por otro lado, entre enero 2025 y enero 2026, los precios promedio de exportación subieron por encima de la inflación, pero la Cuota Hilton y los envíos a China quedaron por debajo de esa dinámica.

Suba de la carne: impacto en precios y consumo

Si bien el traslado de costos no es total, el impacto se refleja en los mostradores. En los últimos doce meses, el precio del asado aumentó un 69,9%, muy por encima de la inflación del 33,1%. Solo en enero, el incremento fue del 6,4%. En febrero, aumentó otro 5,7%.

En términos relativos, la carne vacuna se encareció frente a otras proteínas. Actualmente, un kilo de asado equivale a cuatro kilos de pollo o a 1,9 kilos de cerdo. Esta relación evidencia una pérdida de competitividad frente a sustitutos más económicos.

El aumento de la hacienda en pie, en un contexto de menor oferta, sigue presionando sobre los precios finales. A esto se suman factores estacionales que suelen impulsar subas en el primer trimestre del año, en un escenario donde el poder adquisitivo limita la capacidad de convalidar nuevos aumentos.

Financiamiento en dólares y cambio en la estructura del sector

En paralelo a estas tensiones, el financiamiento al sector ganadero creció con fuerza, especialmente en moneda extranjera. Según datos del Banco Central analizados por Rosgan, el stock de créditos alcanzó los u$s1.133 millones a fines de 2025, un 33% más que el año anterior y el segundo nivel más alto en 20 años.

El cambio más relevante se observa en la composición: el 42% de los pasivos corresponde a deuda en dólares (u$s474 millones), cuando un año antes representaba el 22% y dos años atrás apenas el 9%. “Este comportamiento refleja un mayor acceso a líneas de financiamiento en dólares, una modalidad históricamente poco frecuente en el sector ganadero”, destacó Rosgan.

Sin embargo, el nivel de apalancamiento sigue siendo bajo. El financiamiento representa apenas el 2,1% del valor total del stock ganadero, estimado en u$s53.500 millones, muy por debajo del nivel observado en la agricultura, donde supera el 10%.

Campo vacas ganado hacienda carne El sector enfrenta una dinámica compleja que podría ser parcialmente recompensada por un acuerdo histórico con EEUU

Proyecciones y expectativas

De cara a 2026, el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) proyecta que las exportaciones argentinas de carne vacuna alcancen las 800.000 toneladas. Esto implicaría un alza del 3% respecto de 2025. De todas maneras, prevé una caída en la faena a 13 millones de cabezas, 600.000 menos que el año anterior.

La producción total se ubicaría en 3,08 millones de toneladas, con una leve caída interanual, mientras que el consumo interno descendería un 2%, hasta 2,34 millones de toneladas. En este escenario, el sector mantiene expectativas sobre la ampliación del acceso al mercado estadounidense, que permitiría elevar el cupo a 100.000 toneladas y generar ingresos adicionales por hasta u$s800 millones, un acuerdo que ya fue anunciado por Cancillería Argentina pero que espera que se haga finalmente efectivo.

Sin embargo, en el corto plazo, la industria frigorífica enfrenta un desafío inmediato: sostener la actividad en un contexto donde los costos suben, la oferta cae y los márgenes se achican.