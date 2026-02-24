Mendoza busca capitalizar el nuevo ciclo económico con el Foro de Inversiones & Negocios 2026

La provincia reunirá a funcionarios, empresarios e inversores en el Foro de Inversiones & Negocios 2026, con foco en financiamiento, sectores estratégicos y generación de proyectos concretos.

Con una agenda centrada en inversiones, financiamiento y sectores estratégicos , Mendoza volverá a ser epicentro del debate económico en una nueva edición del Foro de Inversiones & Negocios , que se realizará el 5 y 6 de marzo en el hotel Hilton Mendoza .

Organizado por el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, y el Consejo Empresario Mendocino (CEM) , el Foro se consolidó como uno de los principales espacios de articulación público-privada del país . Año tras año, crece la participación de empresarios, ejecutivos e inversores que encuentran en este ámbito una plataforma concreta para analizar oportunidades y generar negocios .

Bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer” , la edición 2026 pondrá el foco en las condiciones macroeconómicas, el clima de negocios y los sectores estratégicos con mayor potencial de desarrollo .

“Debemos tener confianza en que los mendocinos tenemos la capacidad de hacer grandes cosas, porque ya lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia”, destacó el presidente del CEM, Martín Clément, en alusión al nombre del séptimo Foro.

En la misma línea, Clément sostuvo que “el foro es un símbolo de la apuesta por el trabajo en conjunto y por la confianza de que a Mendoza le sobran condiciones para que las inversiones lleguen”. Desde su perspectiva, la provincia posee gran potencial de crecimiento económico en un contexto nacional donde las decisiones de inversión requieren confianza y visión de futuro.

Alberto Marengo, subsecretario de Industria, Comercio y Logística de la provincia y responsable del Foro por parte del Gobierno de Mendoza, recordó que los resultados de cada evento previo se trabajan y continúan durante todo el año. El objetivo es concretar y profundizar las líneas de acción, inversión y desarrollo que surgen en el marco del Foro.

“Las actividades están orientadas a mostrar las oportunidades de inversión que posee Mendoza y han demostrado ser exitosas”, remarcó Marengo. El funcionario agregó que el contexto de la Fiesta Nacional de la Vendimia es clave debido a la gran afluencia de visitantes nacionales e internacionales que llegan a la provincia.

Conferencias y actividades principales

La apertura del Foro contará con la tradicional conversación entre el gobernador Alfredo Cornejo y el presidente del CEM, donde se analizará el escenario económico y las perspectivas de inversión y negocios en la provincia. Esta se realizará al mediodía de la primera jornada, en el salón central.

Durante la primera jornada se desarrollarán conferencias clave como:

“El presente y el futuro del negocio del vino” , a cargo de Javier Merino (Banco Supervielle).

“La mente que impulsa decisiones extraordinarias” , por Estanislao Bachrach junto a Banco Macro.

“Perspectivas 2026: entre la macro que ordena y la micro que invierte”, con Alejo Costa (Max Capital) y Víctor Fayad, ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza.

Además, se llevarán adelante Mesas de Inversión y Negocios de Desarrollo de Software y Servicios de Alta Tecnología, Logística, Petróleo y Salud y Health Tech. Durante la tarde habrá disertaciones con foco en energía nuclear, minería, finanzas, energía y reforma laboral, entre otras temáticas.

El viernes continuarán las mesas, reuniones B2B entre privados y encuentros entre funcionarios provinciales e inversores nacionales e internacionales.

Habrá espacio para:

Industria Aeronáutica y Aeroespacial

Minería

Real Estate y Construcción Sostenible

Agrifood Tech

Energías

Ganadería

Turismo y Gastronomía

A esto se sumará un espacio especial de conexión entre inversores y empresas jóvenes de Mendoza.

Entre las conferencias destacadas de la segunda jornada se encuentran:

“Argentina 2026: un año de decisiones y oportunidades” , por Rodrigo de Benítez (Grupo ST).

“Invertir con visión: el desafío financiero a largo plazo”, a cargo de Elena Alonso (Emerald Capital).

También se realizará el Panel Clima de Negocios e Innovación en la Gestión Municipal, con participación de Ulpiano Suárez (intendente de la Ciudad), Fernando Vargas (BID), Gustavo Rivarola (asesor del CEM), Rodrigo González (economista) y Gala Díaz Langou y David Groisman (CIPECC).