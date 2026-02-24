Murió la hija de Martin Short a los 42 años: se investiga como posible suicidio

Fuentes policiales señalaron que la causa de muerte habría sido una herida de bala autoinfligida, aunque el caso continúa bajo investigación mientras se completan los informes oficiales.

La hija del actor y comediante Martin Short , Katherine Short , murió a los 42 años en su casa ubicada en Hollywood Hills, en Los Ángeles. Las autoridades locales investigan el hecho como un posible suicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, personal del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y del cuerpo de bomberos acudió a la vivienda tras recibir una llamada de emergencia cerca de las 18.40. Al llegar, encontraron a la mujer sin vida.

La noticia se produce en un momento en que Martin Short mantiene una intensa agenda profesional. El actor tiene programado un espectáculo con entradas agotadas junto a su frecuente colaborador, el también comediante Steve Martin , este sábado en Minneapolis.

Sin embargo, por el momento ni el actor ni sus representantes han emitido un comunicado público sobre el fallecimiento de la mujer.

Quién era Katherine Short

Katherine era la hija mayor del actor y de la actriz canadiense Nancy Dolman, quien fue su esposa durante más de tres décadas y murió en 2010. La pareja también tuvo otros dos hijos: Oliver Patrick y Henry Hayter.

A diferencia de su padre, ampliamente reconocido por su trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, Katherine optó por mantener un perfil discreto y enfocar su vida profesional en el servicio social.

Durante su carrera profesional trabajó en distintas instituciones vinculadas a la salud mental, entre ellas el Hospital Neuropsiquiátrico Resnick de la UCLA y el Camden Center, además de desempeñarse en la clínica Amae Health con tareas de extensión comunitaria, apoyo familiar y psicoterapia.

También colaboraba con la organización Bring Change 2 Mind, enfocada en combatir el estigma asociado a las enfermedades mentales.