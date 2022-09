En la previa al mundial, Budweiser presenta un nuevo comercial junto a Messi, Neymar y Sterling

En el comercial, se puede ver a los tres jugadores y a un grupo de fanáticos que abren camino a través del túnel para ingresar a la cancha y debutar en el Mundial FIFA 2022. Se trata de una metáfora que alude al camino que debieron transitar los futbolistas para cumplir sus sueños, superar los desafíos y llegar a los más alto. La banda sonora oficial de la campaña es un remix de la icónica canción “Everybody Wants to Rule the World”, de la banda inglesa Tears for Fears.