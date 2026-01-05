Nació en una de las familias más ricas del mundo y creció entre miles de millones: quién es J.B. Pritzker + Seguir en









Con gran ambición, aprovechó su gran herencia para poder impulsar tanto su carrera empresarial como política.

El empresario se dedicó a los negocios, pero hoy su vida tiene un rumbo bastante distinto. Erin Hooley/AP

Si bien tener miles de millones sin la necesidad de esperar una herencia puede ser una gran ventaja, hay quienes pueden agigantar aún más el imperio familiar. Con buena visión, ambición y un gran desempeño a la hora de hacer negocios, este hombre consiguió crecer por encima de las altas expectativas que se tenían sobre él.

J.B. Pritzker nació en cuna de oro, pero encontró la fórmula para expandir lo que ya era una empresa de gran alcance en Estados Unidos. Tal fue su impacto que traspasó su rol como empresario y se convirtió en una figura clave para la sociedad.

JB Pritzker Haiyun Jiang - The New York Times El empresario forjó un imperio con la ayuda de su apellido y legado familiar. Haiyun Jiang/The New York Times Quién es J.B. Pritzker y cómo se convirtió en multimillonario J.B. Pritzker es heredero de una de las familias empresarias más poderosas de Estados Unidos, vinculada desde hace décadas al negocio hotelero, inmobiliario e industrial. Desde joven se movió dentro de un entorno donde se administraban fortunas de gran escala y se tomaban decisiones económicas que involucraban millones de dólares.

Con el paso de los años, comenzó a participar activamente en los negocios familiares a través de estructuras de inversión privada. Desde el Pritzker Group, intervino en empresas de distintos sectores, sumando experiencia en la gestión de capital y consolidando ingresos constantes. No se trató de una carrera individual desde cero, sino de un recorrido dentro de un sistema económico ya consolidado.

En paralelo, decidió ingresar en la política dentro del Partido Demócrata. Tras varios intentos previos y participación en campañas nacionales, en 2017 anunció su candidatura a gobernador de Illinois. La campaña fue financiada casi en su totalidad con recursos propios, con una inversión personal de casi 172 millones de dólares, un dato poco habitual en la política estatal. En noviembre de 2018 ganó con amplia diferencia frente al republicano Bruce Rauner y fue reelegido en 2022.

Miles de millones: cuál es el patrimonio de J.B. Pritzker El patrimonio neto de Jay Robert Pritzker está estimado, según distintos medios especializados, en 3.8 mil millones de dólares. Esto se debe a su rol en la familia de Hyatt Hotel y a su actividad como financiador de startups con capital de riesgo, entre ellas su reconocido Grupo Pritzker. Es también director de la Fundación de la Familia Pritzker, dedicada a investigaciones y programas para ayudar a niños necesitados. Esto lo acercó a la comunidad y, con el tiempo, su participación creció al punto de fortalecer su imagen y permitirle construir su carrera política.

