Una tragedia lo obligó a manejar la empresa familiar y no paró hasta convertirse en multimillonario

Lo que supo ser uno de los momentos más difíciles de su vida no fue un obstáculo para convertirse en el dueño de un imperio importante.

El empresario logró escalar hacia la cima pese a las adversidades.

Existen historias realmente sorprendentes detrás de los imperios que hoy manejan miles de millones de dólares. Muchas veces, pequeñas compañías que iniciaron su camino en sectores más humildes terminan bajo una gestión que las convierte en gigantes del mundo empresarial.

Peter Sondakh es un caso particular, ya que, en el marco de una tragedia, tomó las riendas de lo que era un pequeño y no tan rentable emprendimiento familiar. Con su visión, determinante en cada negocio, consiguió forjar una auténtica fortuna.

peter-sondakh AFP-TANG CHHIN SOTHY El empresario es una personalidad muy respetada en Indonesia. AFP/TANG CHHIN SOTHY Quién es Peter Sondakh y cómo ganó su fortuna Peter Sondakh es un empresario indonesio que asumió el control del negocio familiar a comienzos de la década de 1970, luego del fallecimiento de su padre. Con poco más de 20 años, quedó a cargo de una pequeña empresa dedicada a la producción de aceite de coco y a la exportación de madera, además de la responsabilidad de sostener económicamente a su madre y a sus cuatro hermanos menores.

Lejos de limitarse a mantener esa estructura, decidió expandirla. A los pocos años tomó el control total de las operaciones y comenzó a diversificar actividades, apoyándose en acuerdos comerciales y en su capacidad para vincularse con grandes compañías. Ese proceso derivó en la creación de Rajawali Corpora, el holding que se transformó en el eje de su crecimiento empresarial.

A través de Rajawali, el empresario avanzó primero en el sector inmobiliario y luego amplió su presencia hacia áreas estratégicas como minería, plantaciones, transporte y medios de comunicación. La compañía se consolidó como un grupo de inversión con decenas de filiales y participaciones en empresas clave de Indonesia y del exterior, con una estrategia basada en la compra y venta de activos a gran escala.

Con el paso de los años, esa política de expansión lo llevó a controlar hoteles de lujo, compañías energéticas, medios de comunicación y proyectos de infraestructura. Operaciones como la venta de participaciones mineras por unos 200 millones de dólares y la incorporación de nuevos negocios energéticos terminaron de consolidar su posición. Miles de millones: cuál es el patrimonio de Peter Sondakh El patrimonio neto de Peter Sondakh está estimado en 3.7 mil millones de dólares, según distintos medios especializados como la revista Forbes. Esto se debe a su rol como director de Rajawali Corpora, la empresa fundada en 1984 que hoy se destaca por una cartera que incluye hoteles, medios de comunicación y minería. Mostró un perfil filantrópico destacado, en especial a través de la Rajawali Foundation, centrada en el desarrollo de la educación y el capital humano en Indonesia. Además, mantiene una alianza con la Escuela Kennedy de Harvard, lo que refleja su compromiso con el ámbito educativo en su país.

