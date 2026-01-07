Quién es Larry Ellison, el empresario que superó la fortuna de Elon Musk + Seguir en









El empresario multimillonario dio un giro a su vida y se convirtió en uno de los hombres con mayor patrimonio a nivel global.

Aunque no completó estudios universitarios, eso no representó un límite en su carrera, ya que su curiosidad, determinación y visión empresarial lo llevaron al éxito.

Larry Ellison es una de las personalidades más reconocidas de la industria tecnológica. Gracias a sus innovaciones y a su fuerte personalidad empresarial, logró convertirse en uno de los hombres más influyentes y con más fortuna de la actualidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su trayectoria profesional está marcada por grandes aciertos, tanto en el ámbito de los negocios como en sus apuestas personales, lo que lo convierte en una figura fascinante, admirada y, en ocasiones, polémica. Esta es la historia de cómo logró amasar su gran fortuna.

Larry Ellison oracle fondo.jpg Inc Magazine Trayectoria de Larry Ellison Larry Ellison nació el 17 de agosto de 1944 ,en El Bronx, Nueva York, y con el tiempo se consolidó como una de las figuras más influyentes del sector tecnológico. En 1977, fundó Oracle junto a dos socios, una empresa que inició su actividad en el desarrollo de sistemas de bases de datos y que actualmente es líder global en software empresarial, servicios en la nube e inteligencia artificial.

Durante cuatro décadas, Ellison fue la figura central de la compañía como CEO, hasta que en 2014 optó por dejar ese cargo. No obstante, siguió estrechamente vinculado a Oracle, donde se desempeña como presidente y director de tecnología, con un papel decisivo en la orientación de la empresa y en movimientos estratégicos, como la adquisición de Cerner en 2021, que se enfocó en el mercado de los registros médicos electrónicos.

Su amplia carrera profesional lo llevó a Tesla, la empresa dirigida por Elon Musk, en la que integró el consejo de administración y de la que aún posee cerca de 15 millones de acciones. Aunque no completó estudios universitarios, eso no representó un límite en su carrera, ya que su curiosidad, determinación y visión empresarial lo llevaron al éxito.

Actualidad de Larry Ellison En el presente, la mayor parte de la riqueza de Ellison se origina en su participación en Oracle, donde mantiene alrededor del 40% de la tenencia de la compañía. Esto lo ubica entre las personas más ricas del mundo, con un patrimonio que, según Fortune, recientemente superó los 203 mil millones de dólares. Su patrimonio aumentó en casi 6 mil millones de dólares, gracias al gran crecimiento de la compañía. Incluso llegó a superar a Jeff Bezos en el ranking de multimillonarios a nivel global. Ellison elevó su estilo de vida al comprar en 2012 casi la totalidad de la isla hawaiana de Lanai, por 300 millones de dólares, donde reside de forma permanente desde 2020.

Temas Millones