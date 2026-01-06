Miles de afectados: una importante criptomoneda sufre robos desconocidos y altera a la comunidad + Seguir en









En un mercado de criptomonedas que mueve millones, un ataque sin explicación clara encendió alarmas y dejó a miles revisando sus billeteras.

Varias redes compatibles con Ethereum quedaron bajo la lupa tras una seguidilla de robos que todavía no encuentra explicación. Freepik

En el universo de las criptomonedas, los ataques que vacían billeteras se volvieron un fantasma constante: cambian de forma, se mueven rápido y dejan a miles de usuarios con dudas. En un mercado que mueve millones, el problema no siempre es solo la plata, sino la confianza y el miedo a operar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En estas horas, la alarma se encendió alrededor de Ethereum y de varias redes que orbitan su tecnología. Lo más inquietante no es únicamente el número de víctimas, sino que todavía no aparece una explicación clara sobre cómo entraron los atacantes ni qué comparten los casos.

ethereum El temor no es solo la pérdida: la falta de certezas sobre el origen del ataque sacude a usuarios y proyectos del ecosistema. Pixabay Criptomonedas robadas: qué pasa en el ecosistema Ethereum La advertencia surgió a partir de un seguimiento on-chain del investigador ZachXBT, que detectó billeteras vaciadas casi al mismo tiempo. El golpe no se limitó a una sola cadena: tocó tanto la red principal como otras alternativas que funcionan con reglas similares.

Entre las afectadas aparecen Base, Arbitrum, BNB Chain y Polygon, entre otras. Todas comparten compatibilidad con la Máquina Virtual de Ethereum, lo que vuelve más fácil que una misma lógica de ataque se replique con pocos cambios de una red a otra.

Por ahora, la parte técnica sigue en sombras. No se identifica la metodología usada, así que no se confirma si se trató de una vulnerabilidad en software, un engaño directo al usuario o una falla en herramientas externas. Esa incertidumbre deja a la comunidad sin un manual claro de prevención más allá de los cuidados básicos.

En cuanto al impacto económico, cada víctima perdió montos menores a 2.000 dólares, pero la suma ya supera los 107.000 dólares. Además, se señaló una dirección que podría estar recibiendo los fondos drenados y el explorador Etherscan la marca como peligrosa, con la advertencia de operar con cautela.

Temas Millones

Criptomonedas