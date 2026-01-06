El invento que no sabías que necesitabas: un dispositivo que seca y plancha la ropa sin esfuerzo + Seguir en









Viajes, poco espacio y cero ganas de planchar: este gadget colgable que ya mueve millones promete ropa impecable sin estar encima.

Un accesorio que se cuelga y trabaja solo: la promesa de tener la ropa lista mientras vos seguís con tu día. Pexels

Planchar es de esas tareas que se llevan tiempo, paciencia y, muchas veces, ganas. En un mercado de gadgets que mueve millones, cada promesa de “ropa lista” sin tabla ni vapor engancha: sobre todo si el dispositivo entra en una valija y apunta a resolver el apuro de todos los días.

Ahí aparece Launbot, un equipo portátil de Zera Labs que se cuelga como si fuera un accesorio más del placard y trabaja con una idea distinta: en vez de apoyar la prenda contra una base caliente, la infla y la trata desde adentro con aire y temperatura. Su campaña en Kickstarter ya juntó más de medio millón de dólares.

Embed - Launbot Drying and Straightening Demo De qué trata este innovador dispositivo La lógica es bastante simple: colgás la unidad principal en una percha o soporte, la enchufás y colocás una bolsa de aire que simula el torso o la parte inferior del cuerpo. La prenda queda “armada” en esa estructura, lista para que el sistema haga su trabajo sin que tengas que estar encima.

El equipo combina presión de aire y calor para secar y, al mismo tiempo, ir suavizando las arrugas. Por dentro lleva dos turbinas chicas que comprimen y hacen circular aire del exterior a una velocidad estable dentro de los airbags, mientras un calentador basado en grafeno eleva la temperatura para acelerar el proceso.

Además suma un plus de higiene: una luz ultravioleta se encarga de reducir bacterias, ácaros y otros microorganismos que puedan quedar en la tela dentro de la bolsa. Y, según sus responsables, lo hace sin volverse insoportable: el ruido ronda los 45 decibelios, parecido al ambiente de una casa estándar.

No es magia instantánea: los tiempos dependen del tipo de prenda, el material y cuánta humedad tenga. Como referencia, dejar una camisa seca y sin arrugas puede demorar cerca de 30 minutos. La idea es que, mientras tanto, vos sigas con tu día y vuelvas cuando la ropa ya está lista. Las características de este invento Uno de sus puntos fuertes es el formato. La unidad mide 145 x 170 mm y pesa apenas 600 g, así que se entiende como un dispositivo pensado para viajes, departamentos chicos o para quienes no quieren sumar otro “armatoste” a la casa. Acepta prendas hasta talle XXL y funciona con tomas de 100 a 240 V, con el enchufe según el país. Si tu prioridad es solo secar en interiores, también ofrece una bolsa de secado con capacidad para hasta seis prendas. En la campaña, los primeros precios se ubicaron en 109 dólares (incluye el dispositivo, una bolsa y una percha), mientras que un pack más completo con airbags para pantalones y torso sube a 119 dólares.

