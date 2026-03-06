El invento de un niño de 12 años que podría quedar en los récords Guinness + Seguir en









A tan corta edad, encontró la forma de replicar un aparato que suele costar millones de dólares a las grandes empresas.

El desarrollo de la ciencia a gran escala generalmente requiere de laboratorios inmensos y presupuestos de millones de dólares. Sin embargo, un proyecto casero reciente demostró que no siempre hace falta una infraestructura gigantesca para lograr un avance capaz de captar la atención de los especialistas internacionales.

Un estudiante de secundaria de Estados Unidos diseñó un dispositivo muy complejo en su propia habitación durante su tiempo libre. Su trabajo llegó tan lejos que actualmente se encuentra bajo evaluación para ingresar al famoso libro de los récords Guinness, superando cualquier expectativa para alguien de su edad.

Estudiante millones Launchpad El joven estudiante podría quedar inmortalizado en los libros por su increíble logro. Launchpad Quién es Aiden McMillan y que construyó Aiden McMillan es un chico de 12 años que vive en Texas. Mientras cursaba el séptimo grado, empezó a estudiar física por su cuenta y armó un equipo capaz de generar fusión nuclear. En términos simples, logró replicar en miniatura el mismo proceso que usan las estrellas para producir energía.

Para conseguirlo, construyó una cámara sellada donde hace chocar átomos a mucha velocidad. Aunque las máquinas profesionales que realizan esta tarea cuestan millones de dólares, él consiguió imitar el mecanismo en su casa. El experimento funcionó y sus medidores detectaron el desprendimiento de neutrones, la prueba técnica que confirma el éxito de la reacción.

Podría quedar en la historia de los récords Guinness Con los resultados a la vista, el estudiante presentó los documentos oficiales ante la organización de los Guinness. Su objetivo no es ganar dinero con el invento, sino conseguir el reconocimiento formal como la persona más joven del mundo en lograr una fusión nuclear de manera independiente.

Hoy ese lugar lo ocupa otro estadounidense que alcanzó el mismo objetivo en 2018, justo antes de cumplir 13 años. Como McMillan todavía tiene 12, si los jueces validan los datos de sus equipos de medición, superará esa marca y su nombre quedará inscripto oficialmente en el reconocido libro.

